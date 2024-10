Pengene han innbetalte ga ham eierskap til 33 trykk. Bare ett ble solgt videre og profitten var ikke noe særlig å rope høyt om.

Våren 2022 betalte han 2.000 pund for et verk av kunstneren Stuart McAlpine som ble solgt ti måneder senere for 2.178 pund.

Det betyr at etter at galleriet hadde fått sine gebyrer, satt han igjen med 128 pund i gevinst eller en avkastning på 6,4 prosent.

Oppblåste verdier

Bostyreren som gransker selskapet som lovet kundene minst ti ganger høyere avkastning, har undersøkt om kunst virkelig ble videresolgt med 64,6 prosent avkastning etter fradrag for omkostninger for kundene.

Det er kun funnet ett eneste kunstverk som er solgt med en slik gevinst. Det var et trykk laget av kunstneren John Steven Dews.

En investor kjøpte et av hans verker for 360 pund. Da kunden etter en stund ba galleriet selge det, var prisen på kunstverket steget til 650 pund.

Det som ikke sto i brosjyren andre kunder fikk lese før de fattet sin investeringsbeslutning, var at det var galleriet selv som kjøpte tilbake kunstverket fra investoren for 650 pund.

Kunstverk er borte

Bostyreren har ikke klart å verifisere at galleriet hadde et stort nettverk av auksjonshus og private samlere som sto klare til å kjøpe kunsten investorene hadde betalt for.

En rekke investorer er sinte og føler seg lurt. Foreløpig er ikke politiet koblet inn, men bostyreren har ved hjelp av domstolene sikret seg arrest i verdiene til eieren av kunstfondet. Flere sivile prosesser pågår også mot gallerieieren.

Flere investorer lurer på hvor kunsten de har kjøpt har blitt av. The Times forteller om en kvinne som kjøpte 23 verk for 55.000 pund. Tre ble solgt med en liten gevinst.

Hun trodde hun kunne få utlevert resten av kunsten som var lagret i Sveits, men der lå bare noen av kunsttrykkene hennes. I dag er kunst hun betalte 42.000 pund for borte.

Over tusen kunder skal være rammet av kunstskandalen.