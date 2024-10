Malte svart – må i fengsel

Vestre Innlandet tingrett viser liten nåde for en 32 år gammel mann som i flere år har drevet stort innenfor maling, muring og fliselegging, med utgangpunkt i Bagn i Sør-Aurdal.

Retten har kommet til at han har hatt en svart omsetning på 20,6 millioner kroner over flere år. Inntektene, som er inkludert mva., er ikke blitt beskattet. Skatteetaten har heller ikke mottatt moms.

Ansatte jobbet svart

32-åringen, som kom til Norge fra Romania da han var 16, startet for ti år siden et enkeltpersonforetak som tilbød malertjenester. Og forretningen gikk bra.

Etter noen år med enkeltpersonforetak, etablerte han i 2021 aksjeselskapet Valdres Mur & Malerservice. Firmaet hyret inn en rekke utenlandske arbeidere som jobbet på prosjekter i Valdres, Trysil, Østerdalen og i Oslo.

Under en ransakelse i malerens hjem, ble det funnet flere arbeidskontrakter med utenlandske arbeidere. Etterforskningen har avdekket at mange av dem jobbet svart for sjefen i stor skala.

Nå er han dømt til fengsel i fire år for brudd på regnskapsloven, grovt skattesvik og underslag.

Begge selskapene mannen drev var momsregistrert. Men når mva.-oppgavene ble sendt inn til skattemyndighetene, var de ofte nulloppgaver. Det til tross for at maleren hadde stor mva.-pliktig omsetning.

Les også Bedragerisiktet hadde 1,6 milliarder i inntekter Den bedragerisiktede filmprodusenten Egil Ødegård (62) ble refset for elendig bokføring og én revisor trakk seg til slutt etter flere års samarbeid med ham.

Salig regnskapsrot

Helt i begynnelsen av sin malerkarriere i Norge, hyret domfelte en lokal regnskapsfører. Da vedkommende pensjonerte seg, overtok en annen jobben, men trakk seg etter en stund. Hun ønsket ikke å ha noe å gjøre med malerens forretningsdrift.

Neste regnskapsfører som sa seg villig til å føre regnskapet holdt til i Oslo. Men det var mye som måtte ryddes opp, noe som ville bli svært tid- og kostnadskrevende.

Ifølge 32-åringen kunne regnskapsføreren hjelpe ham, men bare mot svart betaling.

Han hevder å ha betalt regnskapsføreren 75.000 kroner, men ingen har funnet spor av noe ferdig ført regnskap, med unntak av et 70-tall kvitteringer. Retten legger til grunn at regnskap ikke er blitt ført.

Avslørt etter konkurs

Det store omfanget av svart arbeid og omsetning ble avslørt etter at Skatteetaten begjærte mannens aksjeselskap og ham selv personlig konkurs.