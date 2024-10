Det var Nav som selv varslet politiet etter å ha funnet uregelmessigheter i fakturaer knyttet til kjøp av teknisk utstyr, skriver Nav i en pressemelding.

– Vi ser svært alvorlig på saken og er opptatt av å samarbeide med politiet, sier fungerende HR-direktør Tord Bern Hansen i Nav i pressemeldingen.

Det er Oslo politidistrikt som har opprettet straffesak mot de to, opplyser Hansen.

– Det er to personer som er involvert i samme sak. Som arbeidsgiver vil vi vurdere personalmessige konsekvenser, og vi har også et ansvar for å ta vare på de involverte på best mulig måte, sier Bern Hansen.

De siktede ble pågrepet torsdag ettermiddag på adresser i Oslo, Østfold og Vestfold.

– En av de siktede er siktet for grov økonomisk utroskap og hvitvasking av utbytte fra utroskapshandlingene, sier politiadvokat Nicolai Skjold i Oslo politidistrikt

De to Nav-ansatte er siktet for medvirkning til utroskapshandlingene på bakgrunn av det politiet mener er deres involvering i faktureringen av anskaffelsene.

– Vi ønsker å gjennomføre avhør de siktede fredag, og vil deretter ta stilling til om de skal fremstilles for varetekt, sier Skjold.