Aases uttalelser faller etter at Kapital i en lengre artikkelserie har avslørt hvordan advokater, revisorer og andre rådgivere jobbet med å blåse opp verdien av Ecoteq til 2,6 milliarder kroner, for så å overlate aksjene i selskapet til en gruppe grovt kriminelle (se tekstboks). I mange måneder var det teoretisk mulig for norske småsparere og andre å kjøpe aksjer i Ecoteq, via handelsplassen Euronext NOTC, av kriminelle med koblinger til de beryktede nettverkene Foxtrot i Sverige og Kinahan-kartellet, et av Europas største narkotikanettverk med titalls drap på samvittigheten og et stort behov for å hvitvaske penger.