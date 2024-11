Til tross for at det er over et år siden Oslo tingrett satte en stopper for advokatkarrieren til omstridte Per Danielsen, fortsetter han å dukke opp i tvistesaker. Den siste handler om et salærkrav han har hatt gående i flere år mot en mann på pleiehjem med kognitiv svikt.

Det aktuelle kravet er knyttet til en tvist rundt salget av en bolig, som Danielsen tapte på vegne av mannen tilbake i 2020. Fem dager etter tapet sendte han et søksmålsvarsel til sin klient. Danielsen mente han hadde 262.583 kroner utestående av et krav på til sammen 521.539 kroner.

I sitt tilsvar til Forliksrådet bestred klienten kravet på det sterkeste og henviste til at han flere ganger hadde forsøkt å få Danielsen til å stanse rettssaken. Klienten opplyste å ha store alkoholproblemer og at han led av kognitiv svikt. Etter dette svarte ikke mannen på flere henvendelser, og da saken til slutt kom opp for Forliksrådet, fikk Danielsen medhold på “walkover”. Namsfogden tok så beslag i den aktuelle summen på mannens bankkonto.

Tre rettsrunder

Det viste seg imidlertid at mannen kort tid etter at søksmålet ble sendt hadde blitt innlagt på pleiehjem. Han var ute av stand til å skjøtte sine egne interesser og hadde fått oppnevnt en verge. Da vergen hørte om beslaget, sendte han et brev til Forliksrådet, hvor han krevde at dommen ble opphevet og beslaget tilbakelevert.

Vergen anførte at mannen ikke hadde vært prosessdyktig under Forliksrådets behandling, og at saken burde bli såkalt oppfrisket. Vergen fikk medhold, og etter en ny runde i Forliksrådet i mai i fjor ble fraværsdommen opphevet og mannen frifunnet.

Per Danielsen er derimot ikke kjent som en mann som gir seg så lett. Til tross for at han selv på dette tidspunkt var uten bevilling, leverte Danielsen en ny stevning. Nå argumenterte Danielsen, denne gang representert ved firmaets nye daglige leder, advokat Linnéa Tereza Karlberg, at mannen ikke hadde vært prosessudyktig og at den opprinnelige dommen burde gjelde.

I februar i år behandlet Oslo tingrett spørsmålet, og også der ble Forliksrådets dom opprettholdt. Sentralt i vurderingen var at mannen hadde vært innlagt da den opprinnelige innkallingen til Forliksrådet kom, og dermed hadde ikke innkallingen vært lovlig forkynt. Retten påpekte:

“Selv om innkallingen skulle være forkynt eller på annen måte hadde kommet til NNs kunnskap, ville han etter rettens vurdering ikke vært i stand til å forstå hva den innebar eller hvilke krav det stilte til hans tilstedeværelse.”