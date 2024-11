Selv om gjenstandene som ble stjålet har lavere verdi enn de bedre sikrede auksjonsgjenstandene, så antar Blomqvist at smykker og klokker verdt ett millionbeløp er borte.

Stanser ikke auksjonen

Det var ingen på jobb da brekket skjedde. Etter innbruddet ble de ansatte samlet og informert om hva som vil skje fremover.

– Mange er rystet, og det har jeg full forståelse for. Vi jobber med å ta hånd om de ansatte og svare på kundespørsmål som kommer inn, sier kommunikasjonssjefen.

En nettbasert spesialauksjon med smykker, klokker og vesker pågår for tiden. Noen av gjenstandene som auksjoneres borte er stjålet, men auksjonen blir likevel ikke avlyst.

– Inntil videre stanser vi ikke auksjonene. Man kan fortsatt legge inn bud, sier Forsberg.

TRÅDSØLV: Sølvstuffen fra Kongsberggruvene ble stjålet. Verdivurderingen inntil en kvart million kroner. Foto: BLOMQVIST

Alt er forsikret

Cartier-klokken som er borte var en av gjenstandene som det var lagt inn et bud på. Den og andre objekter som er stjålet er nå slettet fra auksjonen, sammen med bud som var kommet inn.

– Hvordan kompenseres de som har levert gjenstander til auksjonen?

– Alt som innleveres til oss, forsikres. I kontrakten står forsikringssummen for hver enkelt gjenstand.

– Men om det var gitt bud som er høyere enn den summen, og gjenstanden er stjålet, hva skjer da?

– Da vil vi finne en løsning med hver enkelt kunde, sier Forsberg.

Knut Forsberg sier at klokkenes serienummer er registrert, og skulle man dukke opp med dem hos en urmaker for reparasjon eller salg, eller levere dem inn til et annet auksjonshus i fremtiden, så vil alarmen gå.

– Vi oppfordrer de som vet noe om objektene til å kontakt oss eller politiet, sier han.