Selger tusenvis av bøker uten forlag

Sangen vant i Norge og ble nummer ni i finalen i München i Tyskland.

Men det er som syngende komiker og gjøgler han er mest kjent. Prima Vera var det hotteste i Norge på 70- og deler av 80-tallet. Albumet Brakara, som var det andre av seks album fra Prima Vera, solgte over 100.000 eksemplarer.

Ikke motivert av penger

– Slikt blir det jo penger av?

– Ja, men jeg har aldri vært interessert i penger. Jeg tenker ikke på det i det hele tatt, bortsett fra når jeg skal fylle ut skattemeldingen.

Han lever etter en enkel filosofi.

– Jeg må sørge for å få mer penger inn enn det som går ut. Også har jeg ikke gjeld, sier Falsk beskjedent.

Han bor ikke lenger i Norge, men har flyttet til varmere strøk på Kanariøyene. Der går han tur i fjellet med hundene og bor med samboer. Klimaet i Syden passer ham bedre enn norsk høst- og vintervær.

Selv om han virker å ha stålkontroll på alt han har skapt, så har ikke Falsk rettighetene til alle bøkene sine. De har vært et annet kapittel enn filmene og albumene.

– Den aller første boken min, den eide jeg. Den het Det er feigt å ikke le, og jeg ga den ut nærmest for moro.

På hagefest: Da Herodes Falsk var forfatter på Aschehoug, ble han invitert til forlagets tradisjonsrike og berømte hagefest. Nå som han er selvpubliserende forfatter, må han feste alene hjemme i sin egen hage. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Vil bestemme selv

Siden er det blitt 13 bøker til. En god del av dem utgitt på forlag som har eid rettighetene.

– Jeg har gitt ut bøker på Tiden Forlag, Gyldendal, Ernst G. Mortensen og Aschehoug. De ga jeg ut på vanlig måte, som alle andre forfattere.

– Var det greit da?

– Når man utgir bok på et forlag, må man forholde seg til en redaktør. Når man da ikke skriver vanlige bøker eller en norsk krim, og du ikke klikker med den redaktøren du får tildelt, så får du ikke suksess.

– Da hjelper det kanskje ikke å være kjent heller da?

– Nei, egentlig ikke. Man må igjennom så mange ledd som skal overbevises. Først redaktøren, så selgeren som er butikkene for å overbevise de som jobber der. Og når man selv kommer dit for å signere bøker, så kan det virke som en umulig oppgave.

– Har du solgt bra da?

– Ja, men vi snakker ikke sånn Jo Nesbø-opplag. Men det har vært bra.

Selvpublisist

Nå har Falsk funnet tilbake til rettighetsrøttene sine og gir ut bøker uten forlag i ryggen. Det passer ham utmerket. Han samarbeider med selskapet BoldBooks. De har en løsning hvor de som vil utgi bøker kan trykke én og én bok etter hvert som kundene kjøper dem. Tjenesten kalles Print on Demand.

– Oppstartskostnaden blir dermed svært lav. Jeg tror det kostet meg 10.000 kroner inkludert moms å gi ut boken Racersykkel er den nye hentesveisen. De hjalp meg bare med å lage cover og layout.

Det er den 13. boken hans. Den er litt selvbiografisk og inneholder endel samfunnssatire, uttaler forfatteren selv.

Siden boken i utgangspunktet kun selges over nett, så får han også mye nærere kontakt med leserne som bestiller den.

– Jeg kan ikke huske å ha fått mer positive tilbakemeldinger enn med den boken. Mer enn da vi drev Prima Vera. Da var det bare enveiskommunikasjon fra scene og ut til publikum.

Knallsalg

– Hva var ambisjonene dine da du utga boken?

– Nei, jeg tenkte at om jeg solgte 400–500 bøker, så skulle jeg være fornøyd. Jeg ville bare prøve det for å se hvordan det fungerte. Jeg måtte til og med bestille en bok til meg selv for å få et eksemplar.

– Og hvordan har salget gått?

– Jeg har passert over 5.000 og nærmere meg 6.000. Når man bruker BoldBooks, så legges boken ut for salg på Amazon og alle nettbokhandler i Norge, som alle andre bøker.

– Kan man kjøpe den i butikker da?

– Den boken dukket etter hvert opp i bokhandlere i Norge, hos Norli og Ark. Jeg fikk en e-post fra en av kjedene som ville kjøpe flere bøker. Da sa jeg at de fikk gjøre som alle andre og bestille så mange de trengte på nettet.

– Da fikk de vel litt rabatt da?

– De ville ha 50 prosent rabatt, men jeg sa nei. Jeg tror den var tilgjengelig i 135 bokhandlere etter hvert, sier Falsk.

I november i år kom Herodes Falsk med sin 14. bok. Tittelen er I skyggen av Beatles og Stones og handler om forfatterens egne minner fra sine yngre dager. Foto: Privat

Ny bok til jul

Boken solgte så bra at den kom inn på bestselgerlistene til Ark-kjeden, noe som er uvanlig for selvpubliserte bøker.

Suksessen med sin 13. bok har gitt mersmak. Nå før jul har han utgitt bok nummer 14. Den heter I skyggen av Beatles og Stones. Og flere bøker kan det bli.

– Vi får se. Jeg skriver ikke for å selge mest mulig, men har jeg en historie jeg vil dele med andre, uten at noen i et forlag skal si hva jeg kan skrive eller ikke skrive, så gjør jeg det, sier Falsk.

Han har dermed fortsatt full kontroll, 50 år etter at hans karriere startet.