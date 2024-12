Fem menn i alderen 30 til 52 år må møte i Møre og Romsdal tingrett i slutten av januar tiltalt for tyveri og heleri av blekkpatroner fra en rekke Clas Ohlson-forretninger i Sør-Norge, skriver Sunnmørsposten.

To av de tiltalte skal mellom februar og april i år ha stjålet blekkpatroner verdt 340.000 kroner fra 19 butikker i 13 byer.

De to skal ha vært innom butikker i Farsund og Arendal i sør og Drammen. De to skal også ha stjålet varer for 28.000 kroner i Hamar og Gjøvik.

Duo ble til trio

Derfra skal de ha dratt videre nordover og fått følge av en 30 år gammel landsmann som er tiltalt for å ha vært med å stjele blekkpatroner verdt 290.000 kroner.

Sistnevnte er tidligere domfelt for straffbare forhold i Sverige.

De tre i blekkpatronbanden skal ha robbet Clas Ohlson-butikker i Trondheim, Steinkjer og Orkanger, før de beveget seg inn i Møre og Romsdal og forretninger i Molde, Ålesund og Ørsta. De skal ha rukket å stjele med seg blekk fra Clas Ohlson i Bergen og Larvik.

I løpet av to dager i april skal de tre ha oppsøkt fire Clas Ohlson-butikker på ulike kjøpesentre og fått med seg blekkpatroner for 148.000 kroner.

VERDIFULLE: Siden blekkpatroner er ettertraktet blant tyver har mange av varene alarm. Men man kan unngå at alarmen utløses i butikken ved å skjule varen i en foliert pose. FOTO: DREAMSTIME

Sendt i posten

To andre menn på 39 og 52 år er tiltalt for heleri av blekkpatroner for henholdsvis 570.000 kroner og en halv million kroner.

Tyvegodset skal ha blitt oppbevart på en gård i Hof ved Holmestrand hvor 52-åringen bor, og derfra skal blekket ha blitt sendt videre i posten.

Alle fem skal opprinnelig være fra Litauen og to av dem skal være i slekt. Fire av de tiltalte har blitt pågrepet i tur og orden i hjemlandet og siden blitt utlevert til Norge.

Ifølge Sunnmørsposten skal en av de tiltalte ha erkjent tyverier, men hevder han ble utsatt for vold og truet til å stjele de verdifulle blekkpatronene.

Produktene, blant annet av merket Epson, er ettertraktet blant tyver fordi de er lett omsettelige og prisen i butikken er ganske høy.