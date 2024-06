Mye hjemmekontor kan føre til økt sykefravær

Under pandemien ble folk beordret på hjemmekontor. Men etter at samfunnet åpnet opp igjen har flere ytret ønske om å jobbe mer hjemmefra, kanskje noen dager i uken.

Men hvordan påvirker den nye jobbhverdagen folks helse? Det har helseforsikringsselskapet Vitality undersøkt ved å kartlegge helsen til 4.800 ansatte i Storbritannia gjennom fjoråret.

Oftere sykemeldt

Tallene viser at de som jobber borte fra kontoret hele arbeidsuken har 10 sykedager i snitt i året.

Det er dobbelt så mange sykedager sammenlignet med dem som kombinerer å jobbe på kontoret og hjemme.

12 prosent av de ansatte som ikke er innom arbeidsgiverens lokaler, led av depresjon. For de som møter på kontoret hver dag var tallet 10 prosent. Blant dem som veksler mellom å være på kontoret og jobbe hjemmefra, slet 8 prosent med depresjon.

Den siste kategorien ansatte var de lykkeligste i undersøkelsen, hadde færrest sykedager i snitt (5) og var mest produktive, skriver The Times.

Halvparten av de som deltok i undersøkelsen kombinerte å jobbe hjemmefra og på kontoret.

Feite og deprimerte

Et annet funn er at 20 prosent av de som jobber hjemme og på kontoret var overvektig, mens for de som bare jobber hjemmefra var tallet 25 prosent. Dette var omtrent på nivå med de som møter på kontoret daglig.

Plager med ledd- og ryggsmerter var høyere hos dem som jobbet bare hjemmefra.

Det kan skyldes at de ikke har et godt arbeidsbord og kontorstol.

Dette støttes av tall som viser at de som kun jobber på kontoret, hadde færrest muskel- og skjelettplager.

En grunn til at de som kombinerer å jobbe hjemmefra og på kontoret trives best, har bedre helse og er mer produktive, mener Vitality kan skyldes at de ikke opplever den samme form for monotoni ved å være ved den samme arbeidspulten hele dagen, enten de er på kontoret eller hjemme.