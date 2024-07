– Det blir feil om ansatte skal bli nektet å gå med shorts, sier Roger Kristiansen til FriFagbevegelse.

Han leder yrkesseksjonen kontor og administrasjon i Fagforbundet i Oslo. Selv om været ikke akkurat har bydd opp til dans i store deler av landet denne sommeren, mener Kristiansen shorts-vurderingen må gjøres av de ansatte selv.

– Man må ha tillit til at de ansatte greier å gjøre gode vurderinger og finne ut av dette på egen hånd.

Men fra HR kommer svaret Kristiansen ikke vil høre, ledelsen kan faktisk bestemme om de ansatte får gå med shorts eller ikke. De kan bruke styringsretten.

– Det betyr at i utgangspunktet er det arbeidsgiver som bestemmer hvordan vi skal ha det på jobb, og som fastsetter de retningslinjene som man mener bør gjelde. Gjennom denne styringsretten kan også arbeidsgiver fastsette hvordan vi skal kle oss på jobben, sier Hans Gjermund Gauslaa, juridisk rådgiver i HR og ledelse i Simployer, til nettstedet.

Det betyr at man kan bli nektet å bruke shorts, uansett om gradestokken stiger godt over 30-tallet, men dette gjelder ikke nødvendigvis alle yrkesgrupper.

Gauslaa forteller at arbeidsgiver må ha et saklig grunnlag for å bruke styringsretten. Derfor kan det være vanskelig å rettferdiggjøre at en som eksempelvis sitter foran en PC hele dagen, må bruke bukse.