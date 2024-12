Streiker for mer hjemmekontor

Før pandemien var det ingen som stilte spørsmål om man møtte på kontoret hver dag fra mandag til fredag.

Men etter at folk over hele verden ble tvunget til å jobbe hjemmefra på grunn av det dødelige viruset som herjet, innså både arbeidsgivere og ansatte at det var rom for å tilby en mer fleksibel arbeidshverdag etter pandemien.

Nå lokkes ansatte i rekrutteringsprosesser med hjemmekontordager og hos den offentlige etaten Land Registry i England og Wales, har spørsmålet om kontorfrie dager blitt en del av lønnsforhandlingene.

Gammel lederstil

Land Registry kan sammenlignes med Kartverket i Norge. De registrerer eiendomsoverdragelser, sørger for at dokumentavgifter blir betalt og holder orden på skjøter, tomtegrenser og pant registrert på eiendommer.

Nå har etatens 3.800 ansatte, spredt på 14 kontorer, fått beskjed av ledelsen at de må innfinne seg på kontoret minst tre dager hver uke, skriver The Telegraph.

Men det kravet finner ikke fagforeningen PCS, som representerer 190.000 offentlige ansatte seg i.

De mener å tre det nye kravet ned over hodet på de ansatte vil føre til redusert produktivitet.

Forslaget er ikke populært og virker demotiverende på de ansatte, og minner om en lederstil fra Victoria-tiden uttaler PCS.

Ventetiden øker

I en uravstemning blant ansatte i etaten nå i julen, sa et flertall ja til å streike, men deres misnøye vil kun bli markert ved å streike én dag om gangen, og aksjonene skal varsles i god tid.

Blir en eller flere streiker gjennomført, vil det føre til lengre ventetid på å få behandlet søknader hos Land Registry.

Allerede nå ligger etaten bak sine egne frister for å behandle saker. Blant annet bygget store restanser seg opp under pandemien, nettopp da de ansatte jobbet hjemmefra hver dag.

Tidligere har ansatte i London-politiet og britenes statistikkbyrå krevd å få nedfelt i sine arbeidsavtaler at de kan jobbet en bestemt andel av arbeidstiden sin hjemmefra.