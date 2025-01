Det er faktisk ikke snakk om en skole i USA, men i et land i Europa. Skolen heter Le Rosey og skal være den foretrukne for barn av “kongelige, milliardærer og globale ledere”. Det er en kostskole, og den ligger selvfølgelig i alpelandet Sveits.

I et gammelt slott som grenser til Lac Léman, også kjent som Genfersjøen, mellom Genève og Lausanne sørøst i landet, blir de unge og håpefulle sendt. Det er livsstilsmagasinet Millionaire Steps, som blant annet kommer med tips til hvordan man blir rik, som skriver dette.

Skolepengene er skyhøye. Foreldrene til de håpefulle på Le Rosey må ut med hele 133.000 dollar pr. år. Med dagens kronekurs tilsvarer det rundt 1,5 millioner kroner. Le Rosey ble grunnlagt i 1880, og har et vidstrakt campus og sågar et vintercampus i Gstaad – kjent som skisted for rike – som tilbyr studentene en livsstil uten sidestykke. Med fasiliteter som et ridesenter, svømmebasseng i olympisk størrelse (standard størrelse er 50 x 21 meter bredt, det olympiske verdensmesterskapet krever 25 meter bredde) og kunstkompleks i verdensklasse, er det ikke rart at skolen er et symbol på ultimat eksklusivitet, ifølge Millionaire Steps.

Le Rosey følger en tospråklig læreplan på fransk og engelsk og legger vekt på globalt medborgerskap. Med en tett sammensveiset studentmasse på bare 450 fra over 60 land, er opptak hard konkurranse. Nyutdannede går videre til prestisjefylte universiteter og blir innflytelsesrike skikkelser. Det er ikke bare en skole – det er en arv. For de ultra-rike er Le Rosey en inngangsport til elitekretser og enestående muligheter, skriver livsstilsmagasinet.