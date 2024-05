Dette er Vedums «morsomste» innsparinger

Da finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) tirsdag presenterte forslaget til Revidert nasjonalbudsjett for pressen, slapp han det spørsmålet han og tidligere finansministre nesten systematisk har slitt med å svare på:

«Hvis dette viser regjeringens prioriteringer, hvor er så kuttene som viser at dere faktisk har prioritert noe ned, og ikke bare opp?».

20 mrd. kr.

En gjennomgang av endringene fra det vedtatte budsjettet for 2024 viser denne gangen at ikke alle formål får mer. Et drøyt dusin formål får faktisk mindre penger enn vedtatt.

Totalt frigjør det rundt 20 milliarder kroner. Uten disse grepene ville dermed samlet oljepengebruk ikke økt med knappe 10 milliarder kroner, men med rundt 30 milliarder kroner.

– Dette føyer seg inn i rekken av budsjetter hvor anslagsendringer og utgifter som ser ut til å bli mindre enn forutsatt, tyder ut i utgiftsendringer andre steder, mener seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.



UTEN EFFEKT: Kyrre Aamdal mener brorparten av Trygve Slagsvold Vedums inndekninger er uten effekt på økonomien, i klar kontrast til utgiftene disse finansierer. Foto: Iván Kverme

Bare to - 2 - formål får regelrette budsjettkutt, ved at det strammes til gjennom endrede regler. Begge endringene er innen helse og velferd.



Slanker budsjettet

Det mest omtalte sparegrepet gjelder slankemedisinen Ozempic. Her føres pasienter over på individuell vurdering, og skyves i noen grad over på preparatet Rybelsus, som skal ha samme virkning. Dette frigir 730 millioner kroner i år, og må antas å spare minst 1,5 milliarder kroner neste år, gitt den eksplosive etterspørselen etter slankepreparater og gitt at 730 millioner kroner er effekten på bare et halvt år i år.