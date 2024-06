Ser rentekutt i juni

Medlem i hovedstyret i Den europeiske sentralbanken (ESB), Fabio Panetta, sier at alt ligger til rette for at det blir rentekutt i juni, ifølge Bloomberg.

«Jeg mener vi har de riktige forholdene for et skifte i pengepolitikken ved møtet 6. juni. Vårt mantra er å beslutte møte for møte, men jeg mener at det nå er en bredere konsensus, og at til og med de som var mer skeptiske begynner å skifte mening i favør av rentekutt», sier Panetta i forbindelse med et G7-finansmøte i Stresa i Italia, ifølge Bloomberg.

Det er bredt ventet at ESB vil kutte styringsrenten ved rentemøtet i juni. Bloomberg skriver at flere av ESBs medlemmer har vært mer stille rundt hva som eventuelt skjer etterpå, selv om både Joachim Nagel og Isabel Schnabel har har uttalt at de ikke ønsker et ytterligere kutt i juli.

Panetta ble også spurt om G7-toppene har diskutert hvordan det står til i banksystemet i dagens rentemiljø.

På spørsmålet svarte han at bankene i både Italia og Europa forøvrig er sunne og har god kapitalisering, ifølge Bloomberg.