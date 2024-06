Blodfattig reaksjon på ESB-uttalelser

Mandag var børsene stengt i både USA og Storbritannia, som følge av helligdager. I eurosonen la Euro Stoxx 600-indeksen på seg beskjedne 0,2 prosent, i fravær av betydelige makronyheter, geopolitiske hendelser eller kvartalsrapporter.

Investorene fikk imidlertid med seg at et par representanter for Den europeiske sentralbanken (ESB) antydet at et første rentekutt kan komme allerede i forbindelse med rentemøtet 6. juni. De to viste til at den årlige inflasjonen nærmer seg målet på 2 prosent. ESB er tilsynelatende langt mindre bekymret for en rekyl i konsumprisveksten enn Fed, som ikke ventes å senke sin styringsrente før 18. september.

Paradoksalt var eurosonens årlige inflasjon i april akkurat den samme som fem måneder tidligere, og den månedlige takten på 0,6 prosent er langt ifra oppmuntrende. Heller ikke kjerneinflasjonen gir noen åpenbare signaler om at renten umiddelbart må senkes. I april var også denne målingen, som ekskluderer matvarer og energi, 0,6 prosent – noe som betyr at den bare har vært høyere i to av de seneste tolv månedene.

En mulighet er at ESB synes eurosonens økonomiske innhenting er i tregeste laget. Ifo Institutes seneste spørreundersøkelse, som ble publisert mandag, avdekket en skuffende dårlig stemning i Tysklands næringsliv. I mai lå Ifos indeks på 89,3, det samme som i april, mens økonomene hadde ventet en oppgang til 90,4. Igjen tegner tallene et bilde av et scenario med hardnakket inflasjon og blodfattig økonomisk vekst. Deltagerne i Ifo-undersøkelsen hevdet faktisk at de gjeldende forholdene er blitt verre, heller enn bedre siden sent i april.

For øvrig var det igjen full fart i metallmarkedet, i kjølvannet av forrige ukes kraftige fall. Ved firetiden var gull- og sølvprisen opp med henholdsvis 1 og 4 prosent, mens kobber ble nesten 2 prosent dyrere. I det seneste året utgjør oppgangen 13, 29 og 33 prosent.