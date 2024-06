Pålegger ny toll på solceller

President Joe Biden i USA pålegger igjen toll på solcellepaneler produsert i utlandet. Tollen trådte i kraft på torsdag i forrige uke.

De seneste to årene har tollen hatt en midlertidig pause for å sikre at USA fikk tilgang på rikelig med solcellepaneler.



Biden-administrasjonen har forsøkt å bygge opp solenergiindustrien ved å tilby skattefradrag og andre lettelser. Bare det seneste året har det blitt kunngjort mer enn 30 nye produksjonsinvesteringer i landet.

Amerikanske solenergiselskaper sier derimot at de fremdeles sliter fordi konkurrenter i Kina og Sørøst-Asia oversvømmer det globale markedet med solcellepaneler. Disse selges også til priser langt under det amerikanske selskaper må ta for å holde seg flytende.

Sender produkter gjennom Asia

Avgiftene, som gjelder for visse solenergiprodukter fra Kambodsja, Thailand, Malaysia og Vietnam, ble godkjent for to år siden etter at myndighetene fant ut at enkelte kinesiske selskaper forsøkte å omgå tollsatser ved å sende solcellepaneler gjennom andre land.

Den eksakte tollsatsen avhenger av selskapet, men kan være på mer enn 250 prosent.



De kinesiske selskapene hadde satt opp fabrikker i Sørøst-Asia, men amerikanske myndigheter fant at de ikke drev betydelig produksjon der. I stedet brukte de steder i disse landene til å gjøre mindre endringer på kinesisk-produserte produkter, for deretter å sende dem tollfritt til USA.

Disse produktene burde ha vært underlagt ytterligere tollsatser, men Biden-administrasjonen tok en uvanlig beslutning i juni 2022 om å midlertidig pause dem i to år, for å sikre at USA fortsatt ville ha tilgang til rikelig med solcellepaneler.

Kongressen vedtok foruten en resolusjon i fjor for å gjeninnføre tollene, men Biden la ned veto mot den.

Kina regjerer

Kina står for mer enn 80 prosent av den globale forsyningen av solcellepaneler på alle stadier av produksjonskjeden, fra råmaterialet polysilisium til de ferdige panelene.

Betydelig støtte fra den kinesiske regjeringen og enorme stordriftsfordeler i den kinesiske industrien har gjort det mulig for kinesiske produsenter å tilby produktene sine til ekstremt lave priser.



Ifølge data fra Wood Mackenzie koster solcellemoduler bare 9 til 11 cent pr. watt i Kina, sammenlignet med 27 til 33 cent pr. watt i USA. Mange amerikanske fabrikker selger derfor moduler enten til kostpris eller med negative marginer for å konkurrere med importen.

Biden-administrasjonen har som mål å redusere utslippene med 50 prosent innen 2030 og oppnå et 100 prosent fornybart kraftsystem innen 2035. Storstilt utbygging av solenergi er en uttalt forutsetning for å nå disse målene.