Tysklands største fagforening, IG Metall, krever en lønnsøkning på 7 prosent for deres 3,9 millioner medlemmer i metall- og elektroindustrien, skriver Bloomberg.

I kontrast har IG Metalls motpart, arbeidsgiverforeningen Suedwestmetall, argumentert mot enhver lønnsøkning.

Motsetningene kan tyde på at det vil bli vanskelig å finne et kompromiss før partene møtes til forhandlinger i september.

Inflasjonen opp i mai

FORVENTNINGER: Fagforeningssjef Christiane Benner i IG Metall merker presset fra medlemmene. Foto: Bloomberg

– Ansatte ser på sin bedrifts situasjon som bedre enn den generelle økonomien. Det viser hvorfor de har visse forventninger til oss i denne forhandlingsrunden, sier IG Metalls leder Christiane Benner og kaller forslag om å unngå lønnsøkninger for «respektløst».

Selv om den tyske inflasjonen har trukket seg tilbake, er den fremdeles over inflasjonsmålet på 2 prosent – etter at den igjen steg i mai til 2,4 prosent (fra 2,2 prosent) på årsbasis.

Samtidig er Europas største økonomi ventet å forbli svak etter en nedgang i 2023. Spesielt produksjonssektoren sliter med slapp etterspørsel, og en vedvarende usikkerhet knyttet til de forestående amerikanske valgene, anstrengte forhold med Kina og geopolitiske trusler.

Dette har gjort at arbeidsgivere har appellert til arbeidstakere om å være rimelige i lønnsforhandlingene.

Venter lønnsvekst på 6 prosent

Forhandlet lønn i Tyskland økte med 6,2 prosent i første kvartal, mer enn hva mange hadde anslått.

Mens ESB-sjef Christine Lagarde nylig ga uttrykk for at hun håpet at lønnsveksten i de 20 landene i eurosonen ville være moderat i år, forventer derimot tyskernes egen Bundesbank en lønnsvekst på 6 prosent i år og en sterk vekst også i 2025.

«Fagforeningene streber fortsatt etter å gjenvinne tapet i reallønn fra tidligere år som ennå ikke er fullt ut kompensert. Deres lønnskrav forblir høye, og de forhandler fremdeles frem relativt sterke resultater,» skrev sentralbanken i sin seneste månedlige rapport.