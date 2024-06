Holder renten uendret

Bank of England holder styringsrenten uendret som ventet.

På forhånd var det ventet at renten skulle forbli uendret etter gårsdagens inflasjonstall, ifølge Trading Economics. Bank of England ønsker å søke flere forsikringer om at de har kontroll på inflasjon før de vil kutte renten.

Selv om inflasjonen falt til 2,0 prosent i mai så frykter sentralbanken at artisten Taylor Swift sine konserter rundt omkring i Storbritannia kan drive prisveksten opp.

I Bank of Englands Monetary Policy Committee (MPC) stemte 2 av 9 for rentekutt og et overlegent flertall på 7 av 9 stemte for å holde renten uendret.

«MPC er fortsatt forberedt på å justere pengepolitikken for å bringe inflasjonen tilbake til to prosent-målet på en bærekraftig måte. Det vil derfor fortsette å nøye følge med på indikasjoner for vedvarende inflasjonspress og motstandskraft i økonomien som helhet, inkludert en rekke mål på den underliggende stramheten i arbeidsmarkedsforholdene, lønnsvekst og prisvekst på tjenester», står det i torsdagens pressemelding.

Når nye prognoser legges frem i august vil sentralbanken igjen vurdere om hvor lenge styringsrenten må holdes på dagens nivå.