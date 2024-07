Citi-sjeføkonom: – Ødeleggende å bytte presidentkandidat nå

– Bidens jobb var å vise at han er i stand til å utføre jobben. Dessverre, kanskje også fordi han angivelig var litt syk, er oppfatningen at han ikke klarte dette.

– Uansett: Det viktigste er at vi har en befolkning som er dypt, og omtrent likt, delt. Det vil bli et tett valg, så det er bare å spenne sikkerhetsbeltene. Men Trump-leiren vil hevde at de nådde sine mål. Det er vanskeligere for Bidens team å si.

– Kan øke usikkerheten

Valget og valgkampen representerer en vedvarende usikkerhet for investorene.

– Investorer vet ganske sikkert hvordan Biden 2.0 vil se ut. For Trump har vi Trump 1.0 å dømme ut fra, men her kan vi få større endringer ved en ny periode. Og dessuten vil en Trump-seier bety en endring fra dagens Biden-politikk.

– Blir markedene mer usikre hvis guvernør Gavin Newsom eller andre får økt oppslutning, og fremstår som en reell utfordrer til Biden?

– Ja, hvis han kommer inn i valgkampen, så vil det øke usikkerheten. Men med fire måneder igjen til valget, tror jeg ikke at demokratene vil skifte kandidat. Det ville være veldig ødeleggende for kampanjen, og det tar tid å få en valgkamp i gang, særlig ved et presidentvalg.

Tror ikke på ny kandidat

Sheets viser til at noen trekker paralleller til da Lyndon B. Johnson trakk seg fra gjenvalg i 1968.

– Men det skjedde i mars, ikke i slutten av juni. Derfor er et skifte av kandidat nå ikke veldig troverdig.

– Det er først ved landsmøtet i august at demokratene formelt velger sin kandidat. Venter du at det vil være støy rundt Bidens kandidatur like lenge?

– Dette kan vare til august, men jeg tror mest på at dette legger seg raskt. Hvis kravet om nye kandidater får momentum, så vil det øke usikkerheten, også i markedene. Å manøvrere for ulike kandidater blant demokratene vil uansett stjele tid fra valgkampen mot Trump. Det viktigste utfallet av en slik langvarig kamp på demokratenes side vil være at det underminerer Bidens, og dermed også demokratenes, sjanser.

– Hvordan vil situasjonen i presidentvalgkampen påvirke Fed ved de kommende rentemøtene?



– Fed er datadrevet. I dag fikk vi for eksempel oppmuntrende PCE-tall for inflasjonen. Dette er blant forholdene Fed og Jerome Powell vil legge vekt på, sier Sheets.

– Men Powell skjønner også den politiske konteksten. Det tilsier å være så transparent som mulig. Hvis Fed bestemmer seg for et tidspunkt for rentekuttet, for eksempel i september, så vil de signalisere det så tidlig som mulig, muligens allerede ved Jackson Hole-symposiet.