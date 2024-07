Japan har et mål om en årlig BNP-vekst på 1,24 prosent. En av utfordringene for å oppnå vekstmålet er å ha nok arbeidskraft.

Et av problemene for det årlige målet er mangel på arbeidskraft. I Japan fødes det færre folk enn det dør, og i 2023 hadde landet negativ befolkningsvekst på minus 0,53 prosent, ifølge Worldometers.

Trenden for landet med den aldrende befolkningen ser heller ikke ut til å snu. Dermed er Japan nødt til å lene seg på utenlandsk arbeidskraft for å opprettholde tempoet.

Tenketanken Japan International Cooperation Agency (JICA) har anslått at med det nåværende tempoet vil 5,91 millioner utlendinger jobbe i Japan i 2040. Det er 970.000 færre enn det som behøves for å opprettholde veksten på 1,24 prosent pr. år.

Det er over en dobling fra 2022-estimatet om en mangel på 420.000 arbeidere i 2040.

I løpet av de siste 15 årene har tallet på utenlandske arbeidere i Japan mer enn firedoblet seg til 2,05 millioner. Det tilsvarer om lag 3 prosent av hele arbeidsstyrken. Arbeiderne kommer hovedsakelig fra land som Vietnam, Indonesia og Filipinene.

For å tiltrekke seg flere arbeidere har Japans myndigheter utstedt langsiktige arbeid- og oppholdstillatelser, i tillegg til å ha åpnet for at arbeidernes familier også kan flytte til Japan.

Japanske yen har i år svekket seg kraftig mot dollaren. Kun romslige yen-kjøp av den japanske sentralbanken har sørget for at vekslingsraten ikke har svekket seg mer.

Torsdag svekker yen seg ytterliggere mot dollaren, til 161 yen pr. dollar – et nivå vi må tilbake til høsten 1986 for å finne maken til.

Samtidig steg den brede Topix-indeksen til sitt høyeste nivå noensinne på torsdag, mens Nikkei 225 nærmer seg rekorden fra mars.