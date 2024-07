– Vi ser forsiktig bedring, men fortsatt på ganske svake nivåer, konstaterer Øystein Dørum, som er sjeføkonom i NHO. Slik oppsummerer han juliundersøkelsen blant NHOs bedrifter, som kom fredag.

Nettotallet (andelen optimister minus andelen pessimister) for bedrifter som oppgir markedsituasjonen som god i dag øker med 1 prosent fra juni, til 6 prosent. Sjeføkonomen oppsummerer det enkelt:

– Norsk økonomi er på en lang natts ferd mot dag.

For i tillegg til å vise en svak bedring i bedrifters syn på markedet nå, avdekker undersøkelsen også en gryende optimisme om fremtidige markedsforhold. Fremtidsutsiktene bedrer seg fra minus 3 til minus 1 prosent. Bedringen fra juni blir dermed den femte måneden på rad med bedret markedssyn.

Samtidig viser undersøkelsen store forskjeller, både mellom næringer og regioner.



– Rentekutt er feil medisin

Finansnæringen og offshorenæringen viser stor grad av optimisme med et markedssyn på godt over 40 prosent, en klar bedring fra juni. I motsatt ende av skalaen finner vi byggenæringen, som viser tydelig pessimisme. Med et markedssyn på minus 25 prosent er de næringen med lavest markedssyn.

Sjeføkonomen vedgår at enkelte sektorer trenger et rentekutt.

– For de næringene som gjør det dårlig ville lavere rente bidratt mye, ved å booste husholdningenes kjøpekraft og etterspørsel, sier Dørum.

Dørum mener likevel at rentekutt ville vært feil tiltak nå.

– Summen av effektene av et rentekutt ville vært negativ for norsk økonomi. Behovet for lavere rente er begrenset, slik ståa i norsk økonomi er nå.

– Det gjenspeiler et delt bilde for norsk arbeidsliv. Noen gjør det veldig godt, og andre gjør det ganske dårlig, sier Dørum.

I tillegg til bygg og anlegg, mener han at også varehandel og bilbransjen sliter. Det er også store forskjeller mellom de ulike regionene. Det forklarer Dørum med at de regionale forskjellene gjenspeiler sektorvise forskjeller:

– Det er ikke så rart at Sørvestlandet gjør det bra når oljebransjen gjør det godt.

Økonomen mener heller at nøkkelen til bedring ligger i budsjettpolitikken.

Mer ekspansivt etter revidering

– Budsjettpolitikken burde vært nøytral, og aller helst innstrammende. Likevel har den vært ekspansiv de siste årene, fastslår Dørum.

Han legger til at en ekspansiv budsjettpolitikk gjør at tiden det tar før renten kommer ned, øker.

– Budsjettet ble mer ekspansivt i revidert nasjonalbudsjett, legger han til.

Med det gjentar sjeføkonomen budskapet IMFs økonomer hadde til norske politikere i forrige uke om at budsjettpolitikken må være strammere.