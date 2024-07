Donald Trump minner stadig på velgere om at inflasjonen under president Biden har steget til sitt høyeste nivå på 40 år.

En ny undersøkelse viser derimot at et flertall av økonomer tror fire nye år med Trump i det ovale kontor, vil kunne føre til en enda høyere inflasjon, et større budsjettunderskudd og likeså høyere renter, enn ved Bidens kommando.

– Jeg tror det er en reel risiko for at inflasjonen vil komme til å stige dersom Trump velges til ny president, sa Bernard Baumohl, sjeføkonom i Economic Outlook Group, til Wall Street Journal (WSJ).

Toll og deportering

Undersøkelsen utført av WSJ, inneholdt svar fra 68 analytikere fra næringsliv, Wall Street og akademia. Av disse svarte 56 prosent at inflasjonen ville ha steget under Trump som ny president, mot 16 prosent som svarte det motsatte. De resterende respondentene så ingen vesentlig forskjell ved de to kandidatene.

Økonomer som tror på økt inflasjon under fire nye år med Trump, peker på presidentkandidatens planer om 10 prosent toll på all import og 60 prosent toll, eller mer, på varer importert fra Kina. Trump har også lovet den største deportasjonen av ulovlige innvandrere noensinne, noe som kan redusere tilgangen på arbeidskraft i enkelte bransjer.

Samtidig er det vanskelig å vite om noen av disse forslagene i det hele tatt kan komme til å bli vedtatt. Kongressens sammensetning vil bli sentral, og Trumps planer som å deportere asylsøkere kan bli utfordret i retten.

– Det er vanskelig å vite, han [Trump] sier så mange ting som er så ekstreme, uttalte Joel Narrof, leder av konsulentfirmaet Naroff Economics, til WSJ. Narrof, på sin side, ser høyere inflasjon under Biden, men større budsjettunderskudd og høyere renter under Trump.

Inflasjonen høyere nå enn under Trump

Konsumprisene er opp 19 prosent siden Biden tiltrådde som president tilbake i 2021, sterkt drevet av økte offentlige utgifter, noe av dette vedtatt under Trump; mangel på varer og arbeidskraft, samt forsyningsproblemer etter pandemien.

Under Trump i sjefsstolen steg inflasjonen med 7,8 prosent.

Torsdag viste tall fra Labour Department at inflasjonen var ned til 3 prosent i juni fra 3,3 prosent i mai. Økonomer spurt i samme WSJ-undersøkelse venter at prispresset vil fortsette å lette til 2,8 prosent innen desember og 2,3 prosent ved utgangen av neste år.