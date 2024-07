- Første rentekutt kan komme allerede i desember

Norges Bank har tidligere i juni spådd en mer forsiktig nedgang i inflasjonen og stabil rentebane. Men forrige ukes tall fra SSB indikerer at inflasjonen faller raskere enn antatt, noe som gir rom for flere rentekutt enn hva Norges Bank har lagt opp til.

– Vi tror altså inflasjonstallene vil fortsette nedover og i raskere takt enn det Norges Bank spådde tidligere i sommer. Forrige ukes inflasjonstall fra SSB tyder også på dette, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank1 SR-Bank.

– Vi tror altså Norges Bank ligger noe høyt i sine analyser og at vi vil få flere rentekutt det neste året enn de foreløpig legger opp til, fortsetter han.

Rentekutt før 2025

Knudsen tror at første rentekutt vil komme allerede i desember i år, en gledelig førjulspresang for boliglånskunder og næringslivet. Dette vil videre markere starten på en periode med gradvise rentekutt som forventes å fortsette inn i 2025. Totalt anslås fire rentekutt før utgangen av neste år, med tre ytterligere kutt i 2025.

– Våre prognoser tyder på at det er mulig å gjøre rentekutt allerede i høst og ytterligere tre kutt i løpet av neste år, sier Knudsen.

Inflasjonen i juni viste 2,6 prosent på årsbasis, mot ventet 2,9 prosent. Kjerneinflasjonen var på 3,4 prosent på årsbasis, ned fra 4,1 prosent i mai. Konsensus her lå på 3,6 prosent.

– Vi tror likevel det vil ta tid før vi når inflasjonsmålet på 2 prosent. Snittet for neste år vil være såpass høyt som 2,8 prosent, men det vil likevel være mulig å fortsette rentekuttene.

– Årsaken er at man begynner å få mer kontroll over inflasjonen – og at rentene vil være markant høyere enn inflasjonen og derfor fortsatt vil ha en såkalt innstrammende effekt på økonomien, sier Knudsen.

Lønn og inflasjon må spille sammen

Sjeføkonomen mener at en viktig del i den videre perioden vil være at lønnsveksten følger inflasjonen tett. Han påpeker at det vil være avgjørende at lønnsforhåpningene ikke forblir høye når inflasjonen faller, noe som kan være en utfordrer til den økonomiske stabiliteten.

– Et viktig poeng for den videre utviklingen er at inflasjonen og lønnsveksten spiller på lag og at lønnsforhåpningene ikke blir værende på over 5 prosent mens inflasjonen faller videre ned.

– I 2027 og 2028 tror vi Norge er tilbake på tidligere nivå for inflasjon og være tett på inflasjonsmålet på 2 prosent. Da tror vi rentene er nede på rundt 3 prosent, Norges Bank er litt lavere, på 2,75 prosent.

Etter forrige ukes tall priser markedene nå nær 65 prosent sannsynlighet for kutt i desember, mot kun 24 prosent i dagene før.