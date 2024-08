Japanske yen er i fritt fall og den japanske sentralbanken har ved flere anledninger gjort store valutaintervensjoner.

Vekslingskursen mot den amerikanske dollaren har blant annet svekket seg kraftig. Etter å ha steget opp mot 162 yen pr. dollar ble det den 11. juli gjort store yen-kjøp i markedet, noe som styrket yenet. Senere har det blitt gjort flere store yen-kjøp.

Nå støtter sentralbanken opp om yenet gjennom å heve renten for andre gang på et år, fra 0,1 til 0,25 prosent. Det var ventet at renten skulle holdes på 0,1 prosent, ifølge konsensus fra TradingEconomics.

Dermed er den japanske renten tilbake på nivåer den ikke har vært på siden 2008. Landet har hatt negativ styringsrente på minus 0,1 prosent til starten av 2016.

Nå anslår sentralbanken i at kjerneinflasjonen i landet vil nå 2,5 prosent innen slutten av 2024 og komme ned til rundt 2 prosent i løpet av 2025 eller 2026. Den guider også videre hevinger.

Banken vil også kutte ned på de store månedlige kjøpene av japanske statsobligasjoner, til om lag 3 billioner yen – tilsvarende 19,6 milliarder dollar. I mars kuttet de kjøpene til 6 billioner yen pr. måned. Kjøpene vil reduseres med 400 milliarder yen pr. måned.

Japans sentralbank eier statsobligasjoner kjøpt for 579 billioner yen, ifølge CNBC.

Sentralbanken bemerket at planen om kjøpskuttene er høyst fleksibel.

I etterkant av rentebeslutningen styrker yenet seg noe, og én dollar koster nå 152,80 yen.

Rentehevingen senker japanske aksjer

Etter rentehevingen faller den japanske indeksen Nikkei 225 med 0,2 prosent til 28.475 poeng onsdag morgen. Det står i motsetning til de øvrige asiatiske børsene hvor det var god stemning.

Blant annet stiger Hang Seng-indeksen fra Hongkong stiger 1,9 prosent, og Kospi-indeksen fra Sør-Korea stiger 0,5 prosent. Den australske S&P/ASX 200-indeksen stiger 1,4 prosent.

Natt til onsdag drepte Israel Hamas' øverste politiske leder. Det har sendt opp oljeprisen.

SSE Composite fra Shanghai-børsen stiger 1,8 prosent, mens Sensex-indeksen fra India stiger 0,2 prosent.