«Det vil si en sannsynlighet for et dobbeltkutt på rundt 60 prosent», forklarer sjeføkonomen.

Les også Frykter reaksjonene om rentene ikke kuttes Banksjef advarer om konsekvensene hvis rentene ikke settes ned nokså snart.

– Sårbart for en overraskelse

Tirsdagens fall i renteforventningene, som forplantet seg utover kurven, sendte USA-børsene markant opp med 2,4 prosent oppgang for Nasdaq og 1,7 prosent for S&P 500.

«Betydelig optimisme inn mot onsdagens tall betyr samtidig sårbarhet overfor en eventuell overraskelse», påpeker Gonsholt Hov.

«Et overraskende sterkt tall vil kunne gjøre Feds avveiing mellom hensynet til henholdsvis inflasjonen og arbeidsmarkedet noe tyngre. Samtidig som et overraskende svakt inflasjonstall også kan få den mer umiddelbare resesjonsfrykten til å blusse mer opp igjen, hvis et slikt utfall leses som et resultat av en bråere svekkelse av etterspørselen. Med andre ord: Det er en fin balansegang», fortsetter sjeføkonomen.

Les også – Situasjonen er ekstremt sårbar I fjor spådde Olav Chen at en resesjon i USA ville skje i løpet av de to neste årene. Nå mener han at vi står i en sensyklisk fase, og peker på muligheter for resesjon.

– Fokuserer mer på veksten

Goldman Sachs estimerer i sin oppdatering at en månedsvekst i kjerneinflasjonen på rundt 0,1 prosent vil utløse rundt én prosent oppgang for S&P 500, mens 0,3 prosent månedsvekst vil senke indeksen 1,25-1,75 prosent.

Senior markedsrådgiver Dominic Wilson hevder i oppdateringen at fokuset for Federal Reserve har flyttet seg fra inflasjons- til vekstsiden.

«Konsumprisene har åpenbart fortsatt betydning for Fed, men terskelen for store utslag er høyere enn det har vært på en stund. Dette fordi markedet trolig korrekt vurderer at graden av timing og rentekutt nå går mer gjennom jobb- og vekstsiden», skriver han.

«Gitt at den største frykten nå er risikoen i veksten, vil markedet utvilsomt være mer sensitivt for detaljhandels- og jobless claims-tallene senere denne uken. En svakere detaljhandel enn ventet kan være det største hinderet for det nåværende børsrallyet», fortsetter Wilson.