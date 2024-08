Norges Bank holder renten uendret

Som varslet og i tråd med Norges Banks rentebane, ble styringsrenten holdt fast på 4,5 prosent, da sentralbankens rentebeslutning ble offentliggjort på Arendalsuka torsdag.

– Slik vi nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten trolig holdes på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.



Fredag forrige uke la SSB frem inflasjonstallene for juli. De viste en årlig prisvekst på 2,8 prosent (2,6 i juni), med en månedsvekst på 0,5 prosent (0,2). Hadde månedsveksten i juli fortsatt i 12 måneder hadde tolvmåneders inflasjonen endt på hele 6 prosent.

– Prisveksten har falt mye fra toppen, men høy vekst i bedriftenes kostnader vil trolig bremse den videre nedgangen, skriver Norges Bank i pressemeldingen.



«Komiteens vurdering er at det trolig er behov for å holde renten oppe en god stund fremover for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid,» gjentar Norges Bank i meldingen.

I mars ymtet Wolden Bache frempå at et kutt i september kunne være aktuelt, men i ettertid viser det seg at det det nok blir med tanken.

Rentemøtet i august er et mellommøte, og det blir ikke utgitt noen Pengepolitisk rapport. Ved forrige rapport som kom ved rentemøtet i juni ble rentebanen hevet noe, og første kutt ventes i første kvartal av 2025.

Opptatt av kronekursen

Norges Bank skriver i pressemeldingen at en svakere krone enn lagt til grunn er et argument for å holde renten høy.

Da komiteen diskuterte risikobildet, var det «særlig opptatt av utviklingen i kronekursen og hvilken virkning den kan ha på prisveksten.»

«Blir det utsikter til at prisveksten holder seg oppe lenger enn tidligere anslått, kan renten bli satt opp.»

I etterkant av beslutningen styrker kronen seg noe. Prisen på en dollar med norske kroner faller 0,2 prosent til 10,69 kroner. Prisen på en euro i norske kroner faller også 0,2 prosent, til 11,78 kroner pr. euro.

I forrige Pengepolitiske rapport oppjusterte også Norges Bank sine estimater av den nøytrale realrenten – renten som verken virker ekspansivt eller kontraktivt på økonomien. Fra å tidligere ha ligget mellom -0,5 til 0,5 prosent, ble den da hevet til å ligge i intervallet mellom 0 og 1 prosent.