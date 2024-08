Markedene har ventet spent på dagens detaljhandelstall fra USA, som viste seg å være langt sterkere enn ventet.

Samtidig er det kommet et ras av andre nøkkeltall fra den andre siden av Atlanteren.

Nye jobbtall

Jobless claims-tallene fra USAs arbeidsdepartement viser at 227.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 10. august, mot 234.000 uken før.

Dette er det laveste nivået på fem uker.

Nå var det ifølge Trading Economics ventet en økning til 235.000.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta dagpenger – continuing jobless claims – var 1.864.000 pr. 3. august, mot 1.871.000 uken før. På forhånd var det ventet 1.880.000.

Det var forøvrig knyttet stor spenning til forrige ukes jobless claims-tall , etter at arbeidsmarkedsrapporten noen dager tidligere hadde utløst resesjonsvarselet kalt Sahm-regelen – og påfølgende markedsuro.

New York-bedring

Den såkalte New York Empire State Manufacturing-indeksen, som reflekterer stemningen blant industriledere i New York, har i august gått opp til minus 4,7 poeng, fra minus 6,6 i juli, ifølge Federal Reserve Bank of New York.

Oppgangen var dermed sterkere enn ventet – konsensus lå på minus 6,0 poeng, ifølge Trading Economics.

Indeksen har vært negativ helt siden november i fjor. Målinger over null signaliserer vekst i aktiviteten ved fabrikkene i delstaten, mens negative målinger betyr nedgang i aktivitetsnivået.

Indeksen følges tett av investorer og markedsaktører for innsikt om industrien i delstaten, både nåværende situasjon og hvor den er på vei, da denne kan gi en pekepinn på forholdene på landsbasis.

Brått fall for Philly-måling

Philly Fed-indeksen, som måler aktivitetsnivået både i næringslivet generelt og i fabrikkene i Philadelphia-regionen, viser minus 7,0 poeng nå i august, mot pluss 13,9 poeng måneden før.

Her var forventningen også et fall – men bare til pluss 7,0 poeng, ifølge Trading Economics.

I indeksen er null skillet mellom lavere og økt aktivitetsnivå. Det er Federal Reserve Bank of Philadelphia som står bak indeksen.

Før dagens tall hadde den vært positiv i seks måneder på rad. Juli-noteringen var forøvrig den høyeste på tre måneder.

Prisutvikling

US Bureau of Labor Statistics har torsdag dessuten presentert tall for import- og eksportpriser i USA i juli.

Eksportprisene viser en vekst på 0,7 prosent på månedsbasis, etter et fall på 0,3 prosent måneden før. Her var forventningen nå flat utvikling.

På årsbasis var de opp 1,4 prosent, etter 1,0 prosents oppgang i juni.

Importprisene var opp 0,1 prosent i juli, etter nullvekst i juni. Konsensus pekte mot en nedgang på 0,1 prosent.

På årsbasis var de opp 1,6 prosent, etter 1,5 prosents vekst måneden før.