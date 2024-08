Belåningen i yen falt kraftig tidligere i måneden. Under uroen estimerte ulike banker og meglerhus hvor mye yen som var belånt, men med en felles ordlyd: «det er stor feilmargin i disse estimatene.» Noen mente 20 billioner yen, andre mente 35 billioner. Danske Steno Research latterliggjorde situasjonen på X med kommentaren: «Jeg tror carry-traden estimeres til minst 300 billioner.»

Vender tilbake

Nå gjør carry trade i yen comeback.

Blant annet melder Nomura-divisjonen i Japan om stor interesse for å låne yen for deretter å investere pengene i høyere avkastende eiendeler, skriver Bloomberg.

«Dette tyder på at bedriftskunder og hedgefond, som har vært ivrige carry tradere, nå vender tilbake.»

«Det har vært en merkbar bevegelse tilbake til carry trades etter at amerikanske detaljhandelsdata overgikk estimatene», sa Antony Foster, leder for Group-of-10 spot trading hos Nomura i London, sitert av Bloomberg.

Nettmegleren ATFX Global Markets rapporterer om en økning på 30-40 prosent i yen-shorts den siste uken, drevet av hedgefond og store kontoer.

Momentjagere

«Folk har ganske kort hukommelse», sier William Vaughan, porteføljeforvalter ved Brandywine Global Investment Management, om carry trades og investorene som driver med dem.

«Det er så mange moment-tradere i dette markedet», legger han til.

Yen har svekket seg markant den siste tiden. Under uroen bunnet USD/JPY på 144,68 den 6. august, mens 1 dollar kostet 149,05 yen ti dager senere.

Japans valuta «er virkelig billig, men vi er ikke dumme nok til å tro at den vil sprette tilbake til fair value med det første», sier Jim Leaviss, en av Storbritannias mest kjente obligasjonsinvestorer og leder for renteforvaltning hos M&G, til Bloomberg.