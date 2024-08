– Jekk deg ned, Kjetil Olsen

Debattinnlegg: Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken Capital Markets

Nordeas sjeføkonom, Kjetil Olsen, hadde mye på hjertet i sin lørdagskronikk «Vi legger’n død», som blant annet var rettet mot meg. I NRK Debatten 14. mai, der jeg deltok, argumenterte jeg for at koblingen mellom oljepengebruk og inflasjon, og dermed styringsrenten, er mindre direkte enn mange tror. Olsen fremstiller imidlertid dette som at jeg nærmest avviser koblingen helt. Han viser til Norges Bank og det faktum at økt oljepengebruk i revidert nasjonalbudsjett bidro til å løfte rentebanen i juni, og antyder at jeg ikke vet hva jeg snakker om. Dette er eplekjekk stråmannsargumentasjon.

Økonomene Magne Mogstad og Martin Blomhoff Holm påpekte at selv betydelig økt pengebruk neppe ville påvirket inflasjonen eller rentesettingen i vesentlig grad.

Bakgrunnen er en tidligere NRK-sak hvor flere økonomer, inkludert meg, kritiserte regjeringen for å overdrive sammenhengen mellom oljepengebruk og inflasjon. Derfor var også den samme regjeringen avventede med å yte økonomisk nødhjelp til de som trengte det som mest under dyrtiden. Økonomene Magne Mogstad og Martin Blomhoff Holm påpekte at selv betydelig økt pengebruk neppe ville påvirket inflasjonen eller rentesettingen i vesentlig grad.

FÅR MOTBØR: Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets. Foto: Are Haram

For å understreke det hele, kan vi se til Finansdepartementets makromodeller, NORA og KVARTS, som indikerer en inflasjonseffekt på 0,05–0,15 prosentpoeng på 2–3 års sikt ved en varig økning i oljepengebruken på 10 milliarder kroner (se skriftlig spørsmål 1662 fra Stortinget våren 2022). Beregningene tar imidlertid ikke hensyn til at pengepolitikken vil respondere. Men plugger vi det hele inn i en enkel pengepolitisk regel – som skissert i for eksempel Norges Banks pengepolitiske rapport 2/2022 – havner vi ganske nære null.