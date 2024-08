Tror han leverer to dobbeltkutt på rad

Fredagens tale av Federal Reserve-president Jerome Powell under sentralbanksymposiet i Jackson Hole, Wyoming, kan muligens gi hint om størrelsen på rentekuttet neste måned. I markedet er det nå priset inn omtrent 30 prosent sannsynlighet for at Federal Reserve (Fed) ikke nøyer seg med 25 basispunkter (en «kvarting»), men kutter med hele 50 basispunkter.

Markedet tror også at Fed følger opp med kutt i november, hvor det er priset inn en drøy kvarting til.

At Fed kommer med et kutt, regnes nå for bortimot garantert, også av analytikerne, men økonomene i Citi tror markedet venter for små kutt.

«Vi venter kutt på 50 basispunkter både i september og november», skriver USA-økonom Andrew Hollenhorst i en forhåndsomtale.



Men han har ingen tro på at Powell vil være tydelig på størrelsen på rentekuttene nå på fredag. I stedet venter Citi at Powell vil gjenta at løpende data avgjør beslutningen på hvert enkelt rentemøte.

KRAFTIGE KUTT: USA-økonom Andrew Hollenhorst i Citi mener Fed er for optimistiske når de nærmest utelukker en resesjon. Foto: Citi

Tredje på rad

Hovedårsaken til at Citi venter to dobbeltkutt på rad er at inflasjonen i USA nå er så lav. Den ferske målingen for juli var den tredje måned på rad hvor årsveksten (regnet ut fra siste måneds vekst) var på eller under inflasjonsmålet på 2,0 prosent.

«Spørsmålet er ikke lenger om Fed starter med kutt, men hvor raske og dype kuttene vil bli», skriver Hollenhorst.