Venter nytt rentehopp i Japan

Bank of Japan (BOJ) vil heve renten igjen innen årsslutt, ifølge mer enn halvparten av økonomene i en undersøkelse fra Reuters som ble publisert onsdag. Blant de økonomene som hadde en formening om hvilken måned rentehevingen vil komme, heller mest mot desember.

Resultatene fra undersøkelsen viser at analytikerne ikke tror BOJ er blitt skremt vekk fra å gradvis gå vekk fra negativ rente, etter tiår med pengepolitisk stimuli, til tross for at andre sentralbanker har begynt å vurdere rentereduksjoner.

– Ekstremt stimulerende

Undersøkelsen ble gjennomført for Reuters i midten av august, og 57 prosent av økonomene, dvs 31 av 54, sa at de forventer at BOJ vil heve renten enda en gang før årsskiftet.

Japan startet året med negativ rente, men etter et par rentehevelser i løpet av året ligger styringsrenten nå på 0,25 prosent. Mediane i undersøkelsen forventer at renten ved årsslutt er 25 basispunkter høyere, på 0,50 prosent.

– Den nåværende styringsrenten er ekstremt stimulerende, sier Atsushi Takeda, sjeføkonom ved Itochu Research Institute.



– BOJ vil fortsette å heve rentene mot nøytral rente så lenge det forventes at inflasjonsmålet på 2 prosent skal oppnås, legger han til.

Overrasket markedet

Sentralbanken overrasket mange da de i slutten av juli hevet styringsrenten til 0,25 fra et intervall på 0–0,1 prosent, bare fire måneder etter å ha gått fra negative renter. Samtidig signaliserte sentralbanksjef Kazuo Ueda at det kunne komme jevne renteøkninger de kommende årene, noe markedet ikke likte.

For kort tid etter opplevde Japan en stor uro i finansmarkedene, som førte til at yenen steg kraftig mot den amerikanske dollaren, og Tokyo-børsen fikk sitt største fall på 37 år.

Dette førte til at visesentralbanksjefen måtte ut og tone ned Uedas haukete kommentarer ved å forsikre at banken ikke vil øke lånekostnadene mens markedene er ustabile.