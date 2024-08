Enda sterkere krisevarsel

Stemningen i den tyske økonomien har gått på nok en knekk, fremgår det av den nye utgaven av Ifo-indeksen mandag, som nå har falt i fire måneder på rad.

Indeksen, som gjenspeiler forretningsklimaet i Tyskland, har i august falt til 86,6 poeng, fra 87,0 poeng måneden før. Dette er det laveste nivået siden februar.

Ifølge både Trading Economics og Reuters var det imidlertid ventet et noe større fall – til 86,0.



Igjen trekker både komponenten for nåværende forhold og forventningskomponenten ned. Førstnevnte har gått fra 87,1 til 86,5, i tråd med konsensus. Sistnevnte har falt fra 87,0 til 86,8, mens konsensus var på 86,5.

«Den tyske økonomien er i stadig større grad på vei inn i krise,» heter det i en melding fra Ifo-instituttet.

Les også Tyskland: –Økonomien bryter sammen Europas største økonomi fikk tirsdag dystre nøkkeltall fra forskningsinstituttet for europeisk økonomi.

Betydelig fall i industrien

Innen produksjonsindustrien meldes det om betydelig nedgang i august, ettersom bedriftene var betydelig mindre tilfreds med de nåværende businessforholdene. I tillegg har forventningene sunket til det laveste siden februar, ettersom ordreinngangen synker videre.

Også i tjenestesektoren rapporteres det om dårligere stemning, mens det innen handel var en forsiktig oppgang igjen i august etter to strake måneder med fall.

Innen bygg og anlegg var stemningen lik som måneden før.

Ifo-indeksen er basert på en månedlig undersøkelse utført blant rundt 9.000 respondenter innen industrien, tjenestesektoren, handelsnæringen og bygg- og anleggsbransjen. Selskapene som spørres, bes om å gi sine vurderinger av nåværende forhold og forventningene for de neste seks månedene.

Les også OL-effekt for eurosonen Aktiviteten i eurosonen økte uventet mye samtidig med Paris-OL. Likevel går det mot et nytt rentekutt snart.

Fem kvartaler uten vekst

Tirsdag kommer de endelige tallene for den tyske økonomiens utvikling i andre kvartal i år.

De foreløpige tallene fra slutten av juli viste en overraskende BNP-nedgang på 0,1 prosent på kvartalsbasis, etter en vekst på 0,2 prosent kvartalet før. Konsensus pekte mot en oppgang på 0,1 prosent.

Også på årsbasis viste Tysklands BNP en tilbakegang på 0,1 prosent i andre kvartal, etter et like stort fall kvartalet før. Dette var femte strake kvartal for Tyskland uten BNP-vekst – og bekreftet dessuten teknisk resesjon i den store europeiske økonomien.

Ifølge Trading Economics er det ikke ventet endringer i BNP-tallene for andre kvartal når de fremlegges av det føderale statistikkbyrået Destatis tirsdag klokken 08.00.