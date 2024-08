NAV tror arbeidsledigheten vil øke fremover

73.900 personer er registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV ved utgangen av august. Det utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

Justert for normale sesongvariasjoner falt antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak med 500 personer i august.

Venter økt ledighet

– Arbeidsledigheten gikk litt ned i august, men det må sees i sammenheng med at den økte relativt mye i juli. Vi regner med at ledigheten vil fortsette å øke fremover. Det skyldes at flere ukrainere registrerer seg hos NAV for å få bistand til å komme i jobb, og at ledigheten fortsatt øker innen blant annet bygg og anlegg, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Bruttoledigheten, det vil si summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, består av 60.900 helt ledige (2,0 prosent av arbeidsstyrken) og 13.000 arbeidssøkere på tiltak (0,4 prosent av arbeidsstyrken).

Forventer rentekutt på nyåret

– Norges Banks prognoser har ligget litt over den reelle ledigheten en stund. Nå er ledigheten mer i tråd med anslagene fra sentralbanken. Det støtter altså opp under rentebanen som er signalisert – om at første rentekutt først kommer på nyåret, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank1 SR-Bank.

– Rogaland har som vanlig lavere ledighet enn resten av landet. Det er bra driv og god jobbvekst, noe som særlig energibransjen bidrar til, understreker Knudsen.

Flere nye arbeidssøkere

I løpet av august ble det registrert 15.600 nye arbeidssøkere. Det tilsvarer 810 nye arbeidssøkere pr. virkedag, justert for normale sesongvariasjoner. Dette er noen flere enn i juli, da det var 770 nye arbeidssøkere pr. virkedag.

Halvparten av de som er registrert som helt ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV ved utgangen av august, har innvandrerbakgrunn. Sammenlignet med august i fjor har det blitt 7.500 flere (24 prosent) med innvandrerbakgrunn, mens antallet uten innvandrerbakgrunn har økt med 2.500 personer (8 prosent).