Feds foretrukne indikator: Lavere inflasjon i USA enn ventet

Kjerne-PCE, Federal Reserves foretrukne inflasjonsmål, steg 0,2 prosent i juli, i tråd med konsensus. På årsbasis steg kjerne-PCE 2,6 prosent, lavere enn forventningene på 2,7 prosent.

PCE-deflatoren økte med 0,2 prosent, som ventet, og 2,5 prosent på årsbasis, lavere enn ventet.

«Personal Income» steg 0,3 prosent i juli, høyere enn ventet, 0,2 prosent.

«Personal Spending» steg 0,5 prosent sist måned, høyere enn forventingene på 0,3 prosent.

«Personal Savings Rate» falt til 2,9 prosent, fra 3,1 prosent.



– Venter oppsving i forbruket

«Amerikansk kjerneinflasjon (PCE) er ventet å komme inn på 0,2 prosent m/m, for tredje måned på rad og understreke hvordan hensynet til realøkonomien nå er viktigere for Fed. Dermed bli forbrukstallene viktigere, og vi venter et oppsving i forbruket i tråd med de sterke detaljomsetningstallene, mens inntektene trolig fortsetter å utvikle seg svakt,» skriver DNB Markets.

«Det er ventet nok en bekreftelse i dag på at nedgangen i prisveksten er godt intakt: Vi har allerede fått den ordinære konsumprisindeksen og produsentprisene for juni, og en enkel sammenstilling av tallene tyder på at kjerne-PCE har steget med 0,2 prosent m/m i juli, som også er konsensus,» skriver Handelsbanken.

«Inflasjonen er en avgjort sak, så markedene vil sannsynligvis være mer oppmerksomme på hva som skjer med sysselsettingen og veksten,» skriver Florian Ielpo, leder for makroforskning hos Lombard Odier Asset Management i Genève.