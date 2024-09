Fed-topper hinter om doble rentekutt

Fed-toppene Christopher Waller og John Williams signaliserte at de vurderer rentekutt på et halvt prosentpoeng, selv om sentralbanken vil være forsiktig etter en blandet jobbrapport fredag , skriver Financial Times.

Både Waller og Williams har støttet rentekutt i år på grunn av fallende inflasjon og et svekket arbeidsmarked.

VENTER RENTEKUTT: Christopher Waller, som sitter i Fed-styret, sier han vil støtte større kutt hvis dataene krever det. Foto: Bloomberg

Vil støtte større kutt

Ifølge Waller krever økt «nedside-risiko» handling fra Fed for å at ikke skal gå utover arbeidsmarkedet, som han mener «fortsetter å svekkes, men ikke forverres.» Waller la til at rentekutt vil bli gjennomført forsiktig og at økonomien er solid.

Fed-toppen hintet også om at han var åpen for større kutt hvis dataene tilsier det, noe som førte til en oppgang i amerikanske statsobligasjoner, skriver FT.

– Hvis dataene tyder på behov for større kutt, vil jeg støtte det, sier han.



Futuresmarkedene for Fed funds svingte på fredag, og på et tidspunkt ble det priset inn en høyere sannsynlighet for et halvt prosentpoengs rentekutt fra Fed denne måneden. Tradere har imidlertid fortsatt priset inn mer enn et helt prosentpoeng med kutt i år.

Les også Åpner for trippel dobbel «Alt» står og faller på fredagens amerikanske arbeidsmarkedstall. Svak sysselsettingsvekst kan få Fed til å vurdere tre dobbeltkutt på rad, tror Bank of America.

Venter BNP-vekst på 2,5 prosent

Presidenten for New York Fed, John Williams, signaliserte også at Fed vil reagere når de ser behov for det, selv om understreket at økonomien fortsatt er solid og pengepolitikken var «godt posisjonert» for å holde den slik.

Williams forventer at arbeidsledigheten vil stabilisere seg på omtrent 4,25 prosent i år, mens økonomien vokser med opptil 2,5 prosent.

Kommentarene til Fed-toppene kom like etter at jobbdata i USA viste at det ble skapt 142.000 nye jobber i august, mens arbeidsledigheten falt til 4,2 prosent. Det var på forhånd ventet at det ville bli skapt 165.000 nye stillinger, skriver FT.

Styret i Fed møtes 17. og 18. september, og det er ventet at de vil senke renten med et kvart prosentpoeng fra dagens nivå.