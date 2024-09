Fredag kom fasiten på antall jobber som ble skapt utenfor lanbrukssektoren i USA. Tallene, som også blir omtalt som «månedens viktigste tall», viste at det ble skapt 142.000 jobber i august.

Det var svakere enn ventet, da det i forkant var ventet at det skulle blitt skapt 160.000 jobber.

Lørdag tok USAs finansminister Janet Yellen til ordet, og forsøkte å berolige markedet med at den amerikanske økonomien fortsatt er sterk til tross de svake jobbtallene som tynget aksjemarkedet fredag.

– Vi ser mindre aktivitet når det gjelder ansettelser og ledige stillinger, men vi ser ikke betydelige oppsigelser, sa hun under Texas Tribune Festival i Austin ifølge CNBC.

Videre påpekte hun at jobbveksten har avtatt sammenlignet med gjenåpningen etter pandemien, og at økonomien i all hovedsak opererer på full sysselsetting.

– Jeg ser ingen røde varsellamper, sa hun lørdag.

CNBC skriver at de ferske jobbtallene skapte bekymring for om den amerikanske sentralbanken Federal Reserve klarer å oppnå en soft landing i økonomien, men ifølge Yellen er det liten tvil.

– Det har virkelig vært fantastisk å kunne få ned inflasjonen så betydelig som vi har gjort. Dette er det de fleste ville kalle en soft landing, sa hun.