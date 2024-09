Også i august var inflasjonen klart lavere enn Norges Bank ventet. Total inflasjon, KPI, endte på 2,6 prosent, videre ned fra juli, og mer enn et prosentpoeng lavere enn Norges Bank har anslått, 3,7 prosent. Kjerneinflasjonen sank videre fra 3,4 til 3,2 prosent, klart lavere enn Norges Banks prognose på 3,6 prosent, men som ventet av konsensus.

– På inflasjonsmålet

I gjennomsnitt har kjerneinflasjonen de tre siste månedene vært omtrent på inflasjonsmålet på 2,0 prosent, poengterer sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank. Mellom juni og august har månedsveksten i gjennomsnitt vært 0,1 prosent.

Martinsen viser også til at tjenesteinflasjonen nå er lavere i Norge enn hos handelspartnerne, selv om noe av dette skyldes kuttet i barnehagebetalingen fra 1. august.

«Våre prognoser tilsier at kjerneinflasjonen kan nå 2 prosent neste år. Risiko? Plenty. Sannsynlig? Absolutt!», konkluderer han i en kommentar.

VIDERE NED: Sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank venter klart lavere inflasjon det neste året enn Norges Banks prognoser. Foto: Iván Kverme

Dette er i så fall godt under Norges Banks prognose om en kjerneinflasjon på 3 prosent mot slutten av neste år.

– Lavere rentebane

– Overordnet har kjerneinflasjonen holdt seg 0,3–0,4 prosentpoeng lavere enn Norges Banks syn det siste kvartalet. Det trekker i retning av en lavere rentebane neste uke, men regionalt nettverk denne uken vil være avgjørende, sier seniorstrateg Dane Cekov i SpareBank 1 Markets.

– Nedjusteringen av Norges Banks rentebane vil ikke være stor, fordi kronen er blitt over 3 prosent svakere enn Norges Bank ventet. Kan det komme et kutt i desember? Ikke utenkelig, men vi tror ikke det, sier han.

Derimot vil fallet i inflasjonen kunne slå ut i lønnsveksten.

– Når du lager år-over-år-tall vil dette fallet dempe inflasjonstallene, og alt annet likt dempe utsiktene for lønnsveksten, tror Cekov.

Stort barnehageutslag

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets understreker at kjerneinflasjonen med disse tallene nå er omtrent som Norges Bank ventet, 3,5 mot 3,6 prosent, når man korrigerer for engangseffekten i form av et stort kutt i barnehagebetalingen.

Hov tror lønnsevnen i industrien, som er høy, betyr mer for neste års lønnsvekst enn KPI-tallene partene forhandler på grunnlag av.

Fra 1. august sank maksimal foreldrebetaling i barnehager fra 3.000 til 2.000 kroner. SSB anslår at denne endringen senker inflasjonen med rundt 0,3 prosentpoeng.

– Ikke kutt i år

– Vi tror fortsatt ikke på rentekutt i år, sier Hov.

Han tror Norges Bank langt på vei vil se gjennom utslagene på grunn av lavere barnehagebetaling, som er en engangseffekt. Grunnen til at Norges Bank hadde et så høyt anslag for kjerneinflasjonen som 3,6 prosent er trolig at sentralbanken neppe har klart å regne ut effektene, ifølge Hov.

– Så vi står igjen med en underliggende inflasjon som er nærmere Norges Banks anslag utenom barnehageprisene, sier han.

ENGANGSEFFEKT: Fallet i inflasjonen som skyldes lavere barnehagebetaling betyr lite for Norges Banks rentesyn, tror sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets. Foto: Iván Kverme

– Høy lønnsvekst, svak produktivitetsvekst og nå svak kronekurs igjen betyr mer for rentesynet. Norges Bank vil holde igjen mens andre kutter. Og det kan de gjøre så lenge arbeidsmarkedet er temmelig stabilt.