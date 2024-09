– Hovedbildet av realøkonomien hjemme, med kostnadspresset og kronekursen, er omtrent som i vår forrige prognose. Faktisk inflasjon har falt litt mer enn ventet, men kostnadsveksten er fortsatt høy.

Handelsbankens prognoser for Norge

2023 2024 2025 2026 Fastlands-BNP 1,1 0,7 1,6 1,7 Privat konsum −0,6 0,7 2,4 2,4 Registrert ledighet 1,8 2 2,2 2,2 Lønnsvekst 5,3 5,2 4,3 3,6 KPI 5,5 3,7 3,2 2,4 KPI-JAE 6 3,8 3,1 2,5 Prosent, prosentvis endring. Kilde: Handelsbanken Capital Markets

– Resesjonsfrykt vil avta

Nettopp kronekursen er en viktig grunn til at det neppe blir norsk rentekutt før mars neste år. Og selv med et norsk rentekutt et halvår eller mer etter andre sentralbanker, er ikke det nok til å styrke kronen vesentlig. Frykten for en hard landing eller en resesjon ute har igjen slått ut i klar kronesvekkelse den siste uken. Resesjonsfrykten mer enn oppveier utsiktene til økt rentedifferanse på kort sikt.

«I finansmarkedene, og kanskje særlig i rente- og valutamarkedet, har resesjonsfrykten bidratt til en mer avventende holdning til såkalte høy-beta valutaer som den norske kronen», skriver Hov og hans kolleger i rapporten.

De venter likevel en sterkere krone de kommende årene, og ser for seg en kurs under 11 mot euro og 10 mot dollar i løpet av 2026 og 2025. Grunnen er at de tviler på en amerikansk resesjon eller en global hard landing. På kort sikt må vi likevel regne med nye runder med resesjonsfrykt, og dermed en svakere krone.

Les også – Bare to rentekutt neste år Markedet venter minst seks og Norges Bank hinter om tre, Nordea Markets tror på bare to rentekutt før neste år er omme.

Handelsbankens kroneprognoser

Nå Slutt 2024 1. kvartal 2025 2. kvartal 2025 Slutt 2025 Slutt 2026 EURNOK 11,88 11,5 11,4 11,3 11,15 10,95 USDNOK 10,72 10,45 10,27 10,18 9,96 9,61

– Det ser vi av markedsutslagene akkurat nå. Vår hovedprognose er at vi internasjonalt går mot en myk og kontrollert avmatning, men det er selvsagt ingen garanti.

Stabil ledighet

Det er heller ikke stort behov for et snarlig rentekutt ut fra aktiviteten i norsk økonomi, mener Handelsbanken. Etter et svakt første halvår venter Hov et lite oppsving. Basert på Norges Banks forventningsundersøkelse og andre indikatorer, kommer Hov til at veksten er på vei opp utover høsten og inn i 2025. Lavere inflasjon gir et klart løft i kjøpekraften, og det kommer neppe rentehevinger som trekker ned konsumet. Etter hvert vil også boligbyggingen øke, og gi et bidrag til aktiviteten.

Samtidig vil bidraget fra oljeinvesteringene avta.

I sum vil neppe ledigheten stige mye fra dagens nivå, tror Handelsbanken.

– Formidabel boligprisvekst

Det som ikke vil være «som normalt» er boligmarkedet. Her venter Handelsbanken «formidabel boligprisvekst» på 20-25 prosent samlet over de neste par årene. Det betyr 7 prosent prisvekst neste år, fulgt av 8 prosent i 2026, målt som årsgjennomsnitt, en klar oppjustering fra i sommer. Målt ved tolvmånedersvekst havner prisveksten på nesten 10 prosent for Norge og nesten 12 prosent for Oslo neste år.

KRAFTIG PRISVEKST: De første prognosene makroøkonom Karine Alsvik i Handelsbanken har hatt ansvar for viser kraftig oppgang i boligprisene de neste årene. Foto: Are Haram

Gradvis lavere renter, fortsatt høy lønnsvekst, et temmelig stabilt arbeidsmarked og bråstansen i boligbyggingen vil sikre dette, viser de første prognosene fra makroøkonom Karine Alsvik.

Handelsbankens boligprisprognoser

2024 2025 2026 Norge 4,5 9,8 6,6 Oslo 5,2 11,7 7,8 Bergen 5,9 9,3 5,7 Trondheim 2,7 8,6 5,6 Stavanger 7,0 4,8 3,2 Tromsø 6,0 10,4 7,3 Tolvmånedersvekst, prosent. Kilde: Handelsbanken Capital Markets

Oslo vil fortsatt lede an i boligprisoppgangen, men får Tromsø hakk i hæl med en prisvekst på over 10 prosent neste år.