Inflasjonen i USA faller mer enn ventet

Inflasjonen i USA i august var på 0,2 prosent på månedsbasis og 2,5 prosent på årsbasis, viser ferske tall fra U.S. Bureau of Labor Statistics onsdag. Inflasjonen på årsbasis er den laveste siden februar 2021.

Ifølge Trading Economics var det ventet en prisvekst på 0,2 prosent på månedsbasis og 2,6 prosent på årsbasis, etter tall på henholdsvis 0,2 og 2,9 prosent i juli.



August er dermed femte strake måned med fall i inflasjonen på årsbasis, fra en topp på 3,5 prosent i mars.

Kjerneinflasjonen, som ekskluderer volatile komponenter som mat og energi, kom inn på 0,3 prosent på månedsbasis og 3,2 prosent på årsbasis i august, mot henholdsvis 0,2 og 3,2 prosent i juli.

Her pekte konsensus mot ingen endring, hverken på månedsbasis eller på årsbasis.

Det er andre måned på rad at kjerneinflasjonen tikker opp på månedsbasis.

– I sum er dette gode nyheter for rentebanen i USA. Det gjør at håpet om dobbelt rentekutt fortsatt lever før neste ukes rentemøte, sier Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank.

Enkelt eller dobbelt?

Før tallene har Handelsbanken Capital Markets poengtert at onsdagens inflasjonstall er av stor interesse, selv om Federal Reserve, den amerikanske sentralbanken, tydelig har signalisert at hensynet til sysselsettingen nå veier tyngst i rentebeslutningene.

«Tallene i dag kan potensielt trekke Fed mot et dobbelt rentekutt, dersom prisveksten viser seg overraskende svak. Dette vil i så fall øke uroen for at etterspørselen i økonomien svekkes for brått. På den annen side: Om tallene kommer inn som ventet i dag, vil vi nok kunne låse inn hovedforventningen om et enkelt rentekutt ved det kommende møtet,» het det i Handelsbankens morgenrapport onsdag.

Feds neste rentebeslutning kommer onsdag neste uke.