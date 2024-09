Norges Bank-indikator varsler svakere vekst

– Vi tror ikke dette trekker rentekuttet nærmere frem i tid, konkluderer hun.



SVAKERE VEKST: Men uten at det er nok til å få Norges Bank til å fremskynde sitt rentekutt, tror Karine Alsvik. Foto: Are Haram

«Vi tror at sannsynligheten for rentekutt i år er liten og klart mindre enn markedet nå har lagt til grunn – det prises rundt 30 basispunkter rentekutt for 2024, dvs. ca. 25 prosent sannsynlighet for første rentekutt i november og 100 prosent for rentekutt i desember. Samtidig ventes opp mot 7 rentekutt fram til slutten av 2025, mens vi ikke tror på mer enn 3 rentekutt neste år», skriver seniorstrateg Dane Cekov i SpareBank 1 Markets i en kommentar, der han slår fast at aktiviteten er svak, men ikke svak nok til å fremskynde første rentekutt.

Også NHOs medlemsundersøkelse tyder på en viss oppbremsing.

Motsatt har registrert arbeidsledighet snudd ned igjen til 2,0 prosent sesongjustert i august.

Lavere lønnsvekst?

Forrige kvartal tydet nettverket på bedre utsikter og en vekst på 0,2 prosent i andre kvartal og 0,3 prosent i tredje kvartal. De fleste næringene ventet økt produksjon, økt mangel på arbeidskraft og økt kapasitetsutnyttelse. Dette er typisk trekk som får Norges Bank til å vente økt prispress litt ut i tid. Det samme gjelder lønnsveksten, som bedriftene anslo til 5,2 prosent i år og 4,3 prosent neste år. Dette er uendret i denne rapporten.

Siden har altså SSBs kvartalsvise nasjonalregnskap vist overraskende svak vekst. Dessuten har inflasjonen falt mer enn Norges Bank, og kanskje også bedriftene, ventet. Det trekker i retning av at neste års lønnsvekst kanskje blir noe lavere.

Rentekutt i fleng

Også andre faktorer kan bidra til at rentekuttet kommer før mars 2025, som var signalet fra Norges Bank i juni. Ikke minst har andre sentralbanker fulgt opp sine varsler om rentekutt. Senere torsdag ventes ESB å kutte renten for andre gang i denne syklusen og Riksbanken kommer trolig med 2-3 kutt til i år. Det er ikke lenger mange som tror at Fed i neste uke vil kutte renten med hele 50 basispunkter, men et kutt på 25 basispunkter virker temmelig sikkert.

Dermed er alle brikkene på plass for et fremskyndet rentekutt, bortsett fra én: Kronekursen. Fra rentemøtet i juni har kronen svekket seg med over 4 prosent mot euro, mye drevet av markeder som fortsatt er nervøse for en amerikansk resesjon. Etter fallet i inflasjonen tidligere i uken mente derfor Handelsbanken Capital Markets at det fortsatt går mot uendret rente frem til mars neste år.