Goldman Sachs går motstrøms før rentemøte

På torsdag holder Norges Bank rentemøte. Goldman Sachs tror renten vil bli holdt uendret, som er konsensus.

Goldman er derimot ganske uenig med Norges Banks prognoser, særlig når det gjelder inflasjon og lønnsvekst, og forventer 25 basispunkter i rentekutt både i november og desember, og at styringsrenten vil ligge på 3 prosent i fjerde kvartal 2025.

«Vi forventer at Norges Bank begynner å kutte renten i november. Inflasjonen ser ut til å avta raskere enn sentralbanken har anslått,» skriver Sven Jari Stehn, sjeføkonom hos Goldman Sachs, i et notat.

For rentebanen ser banken tre utfall og gir 45 prosent sannsynlighet for to kutt i år, 40 prosent for ett kutt, og de resterende 15 prosentene er overraskende nok enda mer duete og heter kun «Faster&Deeper Cuts». Dermed virker Goldman skråsikker på at rentetoppen er nådd, og har oppjustert forventingene siden forrige rapport.

Les også Venter kronestyrking etter Norges Banks rentemøte Norges Bank vil varsle klart høyere rente enn markedet venter, tror Dane Cekov, SpareBank 1 Markets. Sammen med Fed-kutt kan det gi klart sterkere krone.

Høyeste reallønnsvekst på over ti år God lønnsomhet i industrien og fallende inflasjon gir høy reallønnsvekst allerede i år. Renta settes mest sannsynlig ned fra tidlig 2025, hevder SSB.

– Kutter alltid etter Fed I praksis har Norges Bank alltid ventet til etter Fed med å kutte renten. Onsdag kommer trolig Feds første kutt.

Nye prognoser fra Norges Bank?

Inflasjonstallene for august overrasket på nedsiden. Kjerneinflasjonen havnet på 3,2 prosent på årsbasis (laveste siden august 2022), mens konsumprisindeksen (KPI) noterte 2,6 prosent. Det var et stykke under Norges Banks anslag på henholdsvis 3,6 og 3,7 prosent. I august var det særlig tjenesteprisene som viste en markant nedgang.

Siden forrige rentemøte i august har oljeprisen falt mer enn 10 prosent, samtidig som den importvektede kronekursen (I-44) har falt rundt to prosent, noe som er svakere enn Norges Banks anslag for tredje kvartal.

Den svake kronekursen kan tale for en haukete politikk, men er ifølge Goldman ikke nok til å overdøve svake vekstutsikter, fallende oljepris og lav inflasjon.

Aktiviteten i norsk økonomi har vært blandet, skriver Stehn. Fastlands-BNP skuffet i andre kvartal med vekst på kun 0,1 prosent, og BNP for første kvartal ble revidert nedover. Norges Banks regionale nettverk viser at vekstforventningene er uendret eller svakt ned for de fleste sektorene, mens investeringsplanene er nedjustert betydelig.