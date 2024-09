Carry-handlene skvises: Yen styrkes

Onsdag klokken 20 kommer Federal Reserve med sin rentebeslutning. Dersom Fed velger å sette ned renten på onsdag vil det også kunne redusere lønnsomheten i carry-handelene, og føre til enda flere margin calls.

Nå priser markedet inn et dobbelt rentekutt til intervallet 4,75 til 5,00 prosent med 59 prosent sannsynlighet. Muligheten for et enkelt kutt på 25 prosent til intervallet 5,00 til 5,25 prosent settes til 41 prosent av markedet. På lørdag var det dødt løp mellom enkelt eller dobbelt rentekutt.

Karen Harris, sjeføkonom i det globale rådgivningsselskapet Bain & Company, sa til Finansavisen forrige uke at selv om det prises inn dobbelt kutt i markedet, betyr ikke det at det vil intreffe.

– Rentemarkedets evne til å forutsi endringer har vært svak, sa Harris.

Knut A. Magnussen i DNB Markets skriver i mandagens morgenrapport at de til tross for markedets prising tror at Feds kutt blir på 25 basispunkter.

«Vi synes det er flere gode argumenter for et moderat kutt. For det første er den ingen klare tegn på oppbremsing av økonomien ennå. Økt ledighet skyldes i hovedsak at flere ønsker jobb, ikke at flere sies opp,» skriver Magnussen.

«Dessuten vil et stort kutt kunne signalisere at Fed er bakpå og dermed skape markedsuro. Det kan også bli tolket som at Fed forsøker å hjelpe demokratene knappe to måneder før valget.»

AVHOLDEN: Seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets tror Federal Reserve nøyer seg med et rentekutt på 25 basispunkter på onsdag. Foto: Are Haram

Mandag er flere børser i Asia stengt som følge av helligdager. Det gjelder blant annet Japan.

Japanske zombier

Japan har lenge fryktet deflasjon, og har derfor valgt å holde rentene lave. Det har ført til at såkalte «zombie-selskaper» har fått prege de japanske finansmarkedene.

Zombie-selskaper er modne selskaper som har vedvarende problemer med å betale gjelden sin, og hvor det ikke ventes økonomisk bedring i fremtiden. Den internasjonale oppgjørsbanken definerer det som selskaper som har lavere årlige inntekter enn renteregning.

Mange zombie-selskaper ble holdt kunstig i live av støtteordningene fra pandemien. Eksempelvis gjennom lån med lave renter.