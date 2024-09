– Nei, ikke nødvendigvis. Aksjemarkedet kan vurdere dette som starten på en periode med rentekutt, for det er ingen tvil om veien videre. Så selv med bare 25 basispunkter kan vi få en positiv reaksjon i aksjemarkedet.

Les også – Er kanskje allerede i resesjon Amerikansk økonomi står foran kortsiktig motvind. På lengre sikt vil særlig generativ AI gi et løft, tror sjeføkonom Karen Harris i Bain & Company.

– Retorikken viktigst

Sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank tror mest på 25 basispunkter.

– Men jeg tror også at det nye «dot plottet» vil signalisere tre rentekutt til i år med en nedsiderisiko for ytterligere kutt, hvis data tilsier det.

Martinsen mener rentekuttene må tolkes som en normalisering av rentenivået mer enn som et forsøk på å hindre en krasjlanding for USA.

– Jo mer normal økonomien i USA blir, jo nærmere normalen skal også rentene være. Sentralbankene har med vilje vært sent ute, men nå er de sikre på å nå inflasjonsmålene. Da kan vi ikke utelukke dobbeltkutt, slik vi hadde både doble, triple og firedoble rentehevinger på veien opp.

– RETORIKKEN VIKTIG: Kjetil Martinsen venter at Fed vil omtale rentekuttet og planer om videre rentekutt som en normalisering, ikke som et tiltak for å dempe en forestående resesjon. Foto: Iván Kverme

Han tror retorikken fra Fed onsdag vil være viktig.

– Det beste utfallet for aksjemarkedet og for rentespreadene er om Fed kommer med en tone om at de støtter økonomien, og ikke ønsker mer nedkjøling, samtidig som de understreker at det de er i ferd med er å normalisere renten. Kanskje er retorikken enda viktigere enn om det blir 25 eller 50 basispunkter nå, i hvert fall hvis de understreker at de åpner for større kutt senere.

– Tar igjen det tapte

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets ser faren for at et dobbeltkutt kan gi markedene frykt for at Fed har sett problemer markedene selv ikke har sett, og dermed gi negative utslag.

– Men jeg tror at Fed ved et eventuelt kutt på 50 basispunkter vil si at de ikke er urolige. De vil si at de tar igjen det tapte, at de kom for sent i gang, men også at det ikke nødvendigvis blir 50 basispunkter videre.

STORE RENTEUTSLAG: Kjetil Olsen mener at de økonomiske endringene siden Feds renteplaner i juni ikke kan forklare hvorfor rentemarkedet nå venter så massive kutt. Foto: Are Haram

Olsen viser til hvor mye mer aggressive kutt rentemarkedet nå priser inn enn Fed signaliserte i juni. Da landet Fed på to kutt i løpet av høsten. Markedene priser nå inn nærmere fem kutt.

– Og det er ikke så stor endring i økonomien siden da, men mange har gått og ventet på resesjon i to år, og har tatt nye signaler fra Fed som en bekreftelse på en mulig resesjon. Vår tolkning er at økonomien ikke er veldig nær en resesjon.