– Det gir en nedsiderisiko rundt rentebanen, og muligheter for en raskere normalisering av renten de kommende årene, mener han.

En medvirkende årsak er trolig at inflasjonen også i hele vår og sommer har vært klart lavere enn Norges Bank hadde trodd. Det gjør at det allerede nå er klart at årsgjennomsnittet for inflasjonen i år blir klart lavere enn Norges Banks tidligere prognose på 3,7 prosent, og trekker også ned inflasjonsprognosen for neste år.

Norges Bank senker derfor sine prognoser for inflasjonen og kjerneinflasjonen med opptil et halvt prosentpoeng for i år og neste år.

Norges Banks prognoser

2024 2025 KPI gammel 3,7 3,2 KPI nå 3,2 3,2 KPI-JAE gammel 4,0 3,4 KPI nå 3,7 3,0 Lønn gammel 5,2 4,5 Lønn nå 5,2 4,3 Boliginvesteringer gammel −15,8 5,1 Boliginvesteringer nå −16,2 4,0 Boligpriser gammel 3,3 6,9 Boligpriser nå 2,9 5,4 I44 gammel 118,3 117,5 I44 nå 120,9 120,9 Prosent, prosentvis endring. Kilde: Norges Bank



Drahjelp utenfra

En minst like viktig grunn er de mange rentekuttene utenlands.

Så sent som onsdag kveld senket Fed sin styringsrente med 50 basispunkter, og varsler nye 50 basispunkter før jul før det kommer fire rentekutt neste år.

Ifølge sentralbanksjef Ida Wolden Bache, ville trolig ikke prognoser, formuleringer og vurderinger vært mye annerledes om Norges Bank visste om Fed-kuttet før sin egen rentebeslutning:

– Vi legger til grunn de forventningene vi kan lese av markedsrentene. De har falt mye i sommer, og gjenspeilet en betydelig sannsynlighet for et kutt på 50 basispunkter. Sånn sett, så var gårsdagens rentebeskjed godt på linje med våre vurderinger da vi fattet vår beslutning i går, sier Bache.

Dermed står Norges Bank igjen med to argumenter for ikke å senke rentebanen så mye at det varsler et temmelig sikkert rentekutt før jul: Lønnsveksten i år er høy, og bidrar til å holde inflasjonen oppe de kommende årene, og kronen har i sommer hatt flere runder med betydelig svekkelse.

Lønnsveksten neste år ventes nå noe lavere enn før, 4,3 prosent.

Den største prognoseendringen er likevel kronekursen. Norges Bank legger til grunn rundt 3 prosent svakere krone i år og neste år enn i prognosen fra juni.

Varig svak krone

«Den reelle kronekursen, målt som relativ konsumprisutvikling i Norge og utlandet regnet i felles valuta, anslås imidlertid å styrke seg noe i årene fremover. Det gjenspeiler at konsumprisveksten her hjemme ligger an til å bli noe høyere enn hos våre handelspartnere», skriver Norges Bank.

Kronesvekkelsen løfter også lønnsomheten i store deler av industrien. Dette bidrar til å holde lønnsveksten høy, mener Norges Bank. Likevel senkes prognosen for lønnsveksten neste år fordi sentralbanken venter raskere fall i inflasjonen og lavere kapasitetsutnyttelse.