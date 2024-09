Bank of England (BoE) holdt torsdag styringsrenten (base rate) uendret på 5,00 prosent.

Beslutningen var som ventet.

Dagens rentedom kommer i kjølvannet av kuttet på 25 basispunkter i august, BoEs første rentekutt på over fire år. Mens august-dommen ble avsagt med minst mulig flertall, var det bred enighet i den pengepolitiske komitéen denne gangen. Åtte av ni stemte for uendret rente, mens bare én ville ha kutt.

Britiske pund reagerer med å styrke seg. GBPUSD har i kjølvannet av rentedommen vært oppe i 1,3312, og pundet har ikke vært høyere mot dollaren siden mars 2022.

– Må være restriktiv lenge nok

Sentralbanksjef Andrew Bailey har tidligere signalisert at inflasjonen, spesielt fra tjenestesektoren og arbeidsmarkedet, er i ferd med å komme under kontroll. Samtidig har han understreket behovet for å gå forsiktig frem etter den mest aggressive tilstramningen av pengepolitikken på flere tiår.

Dette budskapet gjentas i torsdagens pressemelding.

«Pengepolitikken må fortsette å være restriktiv lenge nok til at risikoen for at inflasjonen vender tilbake til 2 prosent-målet på mellomlang sikt har avtatt ytterligere. Komiteen fortsetter å overvåke inflasjonsrisikoen nøye og vil avgjøre en passende restriktiv pengepolitikk på hvert møte», skriver sentralbanken.

– For høy kjerneinflasjon

Britisk inflasjon var 2,2 prosent på årsbasis i august, og ventes ifølge BoE å stige til rundt 2,5 prosent mot slutten av året ettersom fjorårets nedgang i energiprisene faller ut av den årlige sammenligningen.

ØYNER OKTOBER-KUTT: Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank. Foto: SpareBank 1 SR-Bank

– Selv om samlet inflasjon er nær målet, er kjerneinflasjonen fortsatt for høy for et nytt kutt allerede, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank i en kommentar til rentedommen.

Tjenesteinflasjonen holdt seg på høye 5,6 prosent i august, men ifølge Knudsen ligger det an til et nytt rentekutt i oktober og ytterligere ett i desember.

– Dette er i tråd med Norges Banks forventninger, og påvirker ikke rentebanen i Norge. Det er samtidig interessant at britene sliter med det samme som her hjemme – for høy inflasjon, fortsetter han.

– Priser inn for mange kutt

Ifølge Bloomberg priser markedene nå inn 5,5 kutt innen BoEs juli-møte neste år. DNB Markets tror på fire kutt i samme periode.

FOR MYE PRISET INN: Seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets. Foto: Are Haram

«Derfor mener vi at markedene priser inn for mange kutt nå. Vår prognose er basert på en forventet bedring av økonomien, og veksten tar seg opp neste år. Dersom dette viser seg å stemme, tror vi det er mindre rom for ytterligere kutt enn det markedene nå forventer», skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen i en oppdatering etter torsdagens rentedom.

BoEs gjeldende prognose er at BNP-veksten vender tilbake til den underliggende trenden på 0,3 prosent pr. kvartal i andre halvår i år.