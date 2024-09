– Jeg tenker veldig lite på doping når jeg tenker på pengepolitikken, sier Bache.



– Vi har fått et klart oppdrag, og bruker renten på å løse oppdraget. Går det som vi nå tror, så vil vi lykkes med å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid uten at vi får store kostnader i form av økt arbeidsledighet, tror sentralbanksjefen.

AVVISER RENTEDOP: Men i løpet av det siste året har Ida Wolden Bache og Norges Bank strammet til kraftig ved at realrenten har steget 1,25 prosentpoeng. Foto: Are Haram

Klart høyere realrente

I sin nye pengepolitiske rapport har Norges Bank senket sine anslag for inflasjonen, kjerneinflasjonen, lønnsveksten, boligprisene, sysselsettingsveksten og boliginvesteringene.

Norges Banks prognoser

2024 2025 KPI 3,2 (-0,5) 3,2 KPI-JAE 3,7 (-0,3) 3,0 (-0,4) Lønn nå 5,2 4,3 (-0,2) Boliginvesteringer −16,2 (-0,4) 4,0 (-1,1) Boligpriser 2,9 (-0,4) 5,4 (-1,5) I44 120,9 (1,9) 120,9 (3,4) Prosent, prosentvis endring (endring fra forrige prognose). Kilde: Norges Bank



Fra september i fjor har Norges Bank senket sitt anslag for årets inflasjon med 1 prosentpoeng, og har samtidig hevet styringsrenten med en kvarting underveis. Det betyr at realrenten i år vil bli 1,25 prosentpoeng høyere enn planlagt i fjor.

– Er det ikke et paradoks at Norges Bank sammen med svakere utsikter for norsk økonomi fører en strammere pengepolitikk ved at høyere styringsrente og lavere inflasjon gir stadig høyere realrente?

– Realrenten er høyere enn Norges Bank har lagt til grunn, og den vil være det fremover, medgir Cekov.

– Men grunnen er at inflasjonen har falt raskere enn ventet. Det betyr også at reallønnsveksten blir høyere. Det at folk får bedre kjøpekraft selv uten rentekutt trekker motsatt vei av at realrenten blir høyere, mener han.

Innstramming nå?

Også sentralbanksjef Ida Wolden Bache medgir at det uventet store fallet i inflasjonen trekker realrenten opp, men bare de første par årene.

– Er dette riktig tidspunkt for det som i realiteten er en innstramming av pengepolitikken?

– Vi ser ikke bare på realrenten, men også på andre forhold. Utover i prognoseperioden vil både realrenten og nominell rente nærme seg et nøytralt nivå, sier hun.

Bache medgir også at Norges Bank har fortsatt å overvurdere inflasjonen, som nå har vært lavere enn Norges Banks prognoser i godt over ett år.

– Prisveksten har vært lavere enn ventet i sommer. Noe av nedgangen, som effekten av kuttet i barnehageprisene, er midlertidig. Men det er forhold som bremser fallet i inflasjonen, særlig kronekursen og lønnskostnadene, så det vil ta tid å komme tilbake til inflasjonsmålet.