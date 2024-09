Sesongjusterte jobless claims-tall fra USAs arbeidsdepartement viser torsdag at 219.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 14. september.

Antallet er det laveste siden medio mai, og er ned fra reviderte 231.000 uken før (opprinnelig rapportert: 230.000).

Ifølge Trading Economics var det ventet 230.000 førstegangssøkere sist uke.

– Ganske uvanlig

Marketwatch påpeker at antallet faktiske søknader – det vil si før sesongjusteringer – holdt seg under 200.000 for sjette uke på rad. Vurderingen er at det er «ganske uvanlig» for dette tallet å være så lavt.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta dagpenger – continuing claims – var 1.829.000 pr. 7. september, mot reviderte 1.843.000 uken før (opprinnelig rapportert: 1.850.000). På forhånd lå forventningene på 1.850.000.

Continuing claims har økt gradvis det siste året fordi det tar lengre tid for folk som mister jobben å finne seg en ny en.

Philly Fed i pluss

Philly Fed-indeksen, som måler aktivitetsnivået både i næringslivet generelt og i fabrikkene i Philadelphia-regionen, viser pluss 1,7 poeng nå i september. Dette er opp fra minus 7,0 poeng måneden før.

Konsensus lå her på minus 1 poeng.

I indeksen er null skillet mellom lavere og økt aktivitetsnivå. Det er Federal Reserve Bank of Philadelphia som står bak indeksen.

Mot positiv start

Tallene har ikke rikket så mye på amerikanske futures, som fortsatt peker mot markant oppgang fra start torsdag i kjølvannet av onsdagens dobbelkutt fra Federal Reserve.

Nasdaq ligger an til å åpne opp over 2 prosent, S&P 500 1,6 prosent og Dow Jones 1,2 prosent.

Den amerikanske «10-åringen» er opp rundt fem basispunkter i dagens handel, til nærmere 3,76 prosent.