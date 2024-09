Stemningen blant tyske bedrifter har falt for fjerde måned på rad, fremgår det av september-utgaven av Ifo-instituttets næringslivsindeks tirsdag.

Indeksen viser 85,4 poeng for inneværende måned, ned fra 86,6 poeng i august. Ifølge Trading Economics var det ventet en måling på 86,0.

Nedgangen drives særlig av vurderingen av nåværende forretningsforhold, men synet på de kommende månedene svekkes også igjen.

«Den tyske økonomien er under stadig økende press,» heter det fra instituttet, som baserer målingene på en månedlig undersøkelse blant rundt 9.000 respondenter innen industrien, tjenestesektoren, handelsnæringen og bygg- og anleggsbransjen.

– Den viktigste svakheten

Ifo-indeksens nedgang i september styrker frykten for at Europas største økonomi er i resesjon, uten noen snarlig bedring i sikte, skriver Bloomberg etter tallene.

Forventningskomponenten har falt fra 86,8 til 86,3 poeng, i tråd med konsensus.

– Den viktigste svakheten er virkelig produksjonsindustrien, som er så viktig, sier Ifo-leder Clemens Fuest til Bloombergs TV-kanal.

– Vi ser denne svakheten over hele linjen – i maskineri, kjemisk industri, elektrisk utstyr og i bilindustrien.



– Bedriftene forteller oss at de mangler bestillinger. Nå, på toppen av det, har vi svakheter i tjenestesektoren, utdyper Fuest overfor nyhetsbyrået.

Svake PMI-tall

Mandag viste ferske PMI-tall fra Tyskland at aktiviteten i industrien har falt mye mer enn ventet. Innkjøpssjefsindeksen for september kom inn på 40,3 poeng, mot 42,4 måneden før og en forventning på 42,3.

Den tyske innkjøpssjefsindeksen for tjenestesektoren var også svakere enn ventet, med et fall fra 51,2 i august til en flashmåling på 50,6 for september. Her lå konsensus på 51,0, ifølge Trading Economics.

Det sammenstilte PMI-tallet falt fra 48,4 til 47,2, det laveste siden februar.

Tall under 50 antyder avtagende aktivitetsnivå.