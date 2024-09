Feds store rentekutt forrige uke splitter økonomene. «Riktig grep, nytt dobbeltkutt kommer», mener Citi. «Galskap, gir økt risiko», kontrer Yardeni Research.

Fredagens amerikanske inflasjonstall vil være så lave at det går mot et nytt dobbeltkutt fra Fed, tror økonomene i Citi Research. Konsensusforventningen er en ny måned med 0,2 prosent vekst i kjerne-PCE, noe som vil få tolvmånedersraten til å synke fra 2,7 til 2,6 prosent.

Andrew Hollenhorst, sjeføkonom for USA i Citi, nøyer seg som vanlig ikke med en desimal, og anslår at fredagens tall vil vise 0,18 prosent kjerneinflasjonsvekst.

På inflasjonsmålet

«Det vil bety en årsrate på 1,95 prosent, basert på kjerneinflasjonen de siste tre månedene», skriver Hollenhorst i en kommentar.

Dermed er Feds foretrukne inflasjonsindikator marginalt under inflasjonsmålet på 2,0 prosent, og Fed kan derfor bekymre seg om arbeidsmarkedet uten å være redd for høy inflasjon.

Den lave sysselsettingsveksten, for tiden rundt 90.000 i måneden, betyr at arbeidsledigheten vil stige de kommende månedene, tror Citi. Med to nye månedsmålinger fra arbeidsmarkedet vil Fed kunne få nok data innen novembermøtet til å konkludere med at arbeidsmarkedet faktisk er i ferd med å kjøles ned.

Derfor er Citis hovedscenario at Fed kutter med nye 50 basispunkter i november.

– Helt feil

Yardeni Research er helt uenig.

«Hva tenkte Fed-sjef Jerome Powell da Federal Open Market Committee (FOMC) senket styringsrenten med 50 basispunkter forrige måned», spør Yardeni Research i sin morgenrapport.

«Rentekuttet stimulerer en økonomi som ikke trenger mye, om noe, ekstra hjelp», mener Yardeni.

Dessuten: Det store rentekuttet øker sjansen for at aksjemarkedet blåses opp og sprekker, og for at inflasjonen fremover vil bli høyere.

Det store rentekuttet «fyrer opp en økonomi som allerede vokser i grei fart, og øker en rekke farer, blant dem overdrevne aksjekurser, oppsideoverraskelser i inflasjonen og økt makroøkonomisk volatilitet», advarer Yardeni.

– Falsk alarm

Sommerens økning i amerikansk ledighet var sterk nok til å utløse Sahm-regelens resesjonsvarsel.

«Dette var falsk alarm, for ledigheten økte fra 3,4 til 4,3 prosent i hovedsak fordi arbeidstilbudet økte, ikke på grunn av redusert etterspørsel», skriver Yardeni Research, som også viser til at Fed-direktør Michelle Bowman peker på det samme.

Yardeni deler imidlertid Citis syn på inflasjonen. Målt ved PCED-indikatoren har årsveksten vært på 1,7 prosent de siste tre månedene. Dette betyr at Fed vil erkjenne at inflasjonsmålet er nådd i løpet av vinteren, lenge før sin egen prognose om at dette først skjer sent i 2026, mener Yardeni.