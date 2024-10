Den kvartalsvise BNP-veksten i USA var på 3,0 prosent i andre kvartal, viser endelige tall fra U.S. Bureau of Economic Analysis torsdag. Konsensus lå ifølge Trading Economics på 3,0 prosent.

Første estimat viste 2,8 prosent vekst, men dette ble oppjustert til 3,0 prosent etter første revisjon.

I første kvartal ble den endelige kvartalsvise BNP-veksten fastsatt til 1,6 prosent.

Les også Kjempekritisk til Feds dobbeltkutt – Hva tenkte de på, spør Yardeni Research om Feds store rentekutt forrige uke.

Holder farten oppe

Og veksten ser ut til å holde farten i det tredje kvartalet som nå nærmer seg slutten. Den siste prognosen peker mot en BNP-vekst på oppunder 3,0 prosent, påpeker Marketwatch, som likevel advarer om at USAs økonomi ikke er så sterk som det ser ut.

«Sysselsettingen har avtatt og ledigheten har steget jevnlig det siste året. Industrien sliter, mens bolig- og bilsektorene har blitt holdt tilbake av høye renter», heter det.

Håpet er derfor nå at rentekuttene fra Federal Reserve kan få fart på veksten i hele økonomien.

Les også Rentekutt i USA – hva nå for aksjemarkedet? Amerikanske børser reagerte på Federal Reserves monsterkutt med å sette nye rekorder. Videre oppgang vil avhenge av om sentralbanksjefen i USA får rett i sin optimisme.

– En redningsplanke

Antall førstegangssøkende på ledighetstrygd (initial jobless claims) var 218.000 i perioden i uken som endte 21. september, ifølge USAs Arbeidsdepartement. Noteringen er den laveste på fire måneder – og godt under konsensus på 225.000.

Uken før var antallet nye søkere på 219.000, et tall som torsdag ble revidert opp til 222.000 personer.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta dagpenger – continuing claims – var 1.834.000 pr. 14. september, opp fra reviderte 1.821.000 uken før (opprinnelig rapportert: 1.829.000).

Det bemerkelsesverdig lave nivået av oppsigelser ser ifølge Marketwatch ut til å være en redningsplanke for økonomien.

«Sysselsettingen har bremset kraftig opp, og det har blitt mye tøffere for folk å finne seg jobb. Men så lenge de fleste fortsatt er i jobb og bruker penger mener økonomer at økonomien bør klare seg», heter det.

Les også – Elsker panikkutt når det ikke er panikk Bank of America-sjefen Michael Hartnett er ute med sin markedsdiagnose etter rentekuttet fra Federal Reserve.

Flat ordreinngang

Ellers på makrofronten viser foreløpige tall at ordreinngangen for varige goder i USA var uendret fra juli til august, mot ventet et fall på 2,6 prosent.

Eksklusive transport var ordreinngangen opp 0,5 prosent, mot ventet 0,1 prosent oppgang.

I juli steg ordreinngangen med voldsomme 9,8 prosent, den sterkeste oppgangen på fire år.